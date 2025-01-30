https://ria.ru/20250130/vertolet-1996421122.html

В США временно приостановили полеты военных вертолетов

В США временно приостановили полеты военных вертолетов - РИА Новости, 30.01.2025

В США временно приостановили полеты военных вертолетов

Полеты вертолетов подразделения ВВС США, чей вертолет столкнулся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, временно приостановлены, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T17:18:00+03:00

2025-01-30T17:18:00+03:00

2025-01-30T17:31:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Полеты вертолетов подразделения ВВС США, чей вертолет столкнулся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, временно приостановлены, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников."Полеты вертолетов подразделения ВВС США, чей вертолет столкнулся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, временно приостановлены", - рассказали агентству два американских чиновника.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/ssha-1996381768.html

https://ria.ru/20250130/ssha-1996395761.html

сша

вашингтон (штат)

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сша, вашингтон (штат), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире