https://ria.ru/20250130/vertolet-1996421122.html
В США временно приостановили полеты военных вертолетов
В США временно приостановили полеты военных вертолетов - РИА Новости, 30.01.2025
В США временно приостановили полеты военных вертолетов
Полеты вертолетов подразделения ВВС США, чей вертолет столкнулся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, временно приостановлены, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:18:00+03:00
2025-01-30T17:18:00+03:00
2025-01-30T17:31:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Полеты вертолетов подразделения ВВС США, чей вертолет столкнулся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, временно приостановлены, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников."Полеты вертолетов подразделения ВВС США, чей вертолет столкнулся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, временно приостановлены", - рассказали агентству два американских чиновника.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/ssha-1996381768.html
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сша
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сша, вашингтон (штат), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире
США, Вашингтон (штат), Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире
В США временно приостановили полеты военных вертолетов
Полеты военных вертолетов временно приостановлены в США