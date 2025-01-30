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Разбившийся над Вашингтоном самолет был полностью исправен - РИА Новости, 30.01.2025
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17:26 30.01.2025 (обновлено: 17:27 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/vashington-1996447370.html
Разбившийся над Вашингтоном самолет был полностью исправен
Разбившийся над Вашингтоном самолет был полностью исправен - РИА Новости, 30.01.2025
Разбившийся над Вашингтоном самолет был полностью исправен
Пассажирский самолет, разбившийся в результате катастрофы над Вашингтоном, был полностью исправен на момент вылета из штата Канзас, заявил директор местного... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:26:00+03:00
2025-01-30T17:27:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Пассажирский самолет, разбившийся в результате катастрофы над Вашингтоном, был полностью исправен на момент вылета из штата Канзас, заявил директор местного аэропорта города Вичита Джесси Ромо. "Да, насколько нам известно, все было нормально. Не было никаких нарушений", - сообщил он журналистам на брифинге в городе Вичита, штат Канзас, откуда вылетел разбившийся пассажирский самолет. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/vashington-1996406470.html
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нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Нью-Йорк (город), Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Разбившийся над Вашингтоном самолет был полностью исправен

Директор аэропорта Ромо: разбившийся в США самолет был полностью исправен

© AP Photo / Alex BrandonПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Пассажирский самолет, разбившийся в результате катастрофы над Вашингтоном, был полностью исправен на момент вылета из штата Канзас, заявил директор местного аэропорта города Вичита Джесси Ромо.
"Да, насколько нам известно, все было нормально. Не было никаких нарушений", - сообщил он журналистам на брифинге в городе Вичита, штат Канзас, откуда вылетел разбившийся пассажирский самолет.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
Вертолет в районе крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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В миреСШАНью-Йорк (город)Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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