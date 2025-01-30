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Спасатели в Вашингтоне извлекли из воды большую часть тел погибших - РИА Новости, 30.01.2025
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17:02 30.01.2025 (обновлено: 17:15 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/vashington-1996416274.html
Спасатели в Вашингтоне извлекли из воды большую часть тел погибших
Спасатели в Вашингтоне извлекли из воды большую часть тел погибших - РИА Новости, 30.01.2025
Спасатели в Вашингтоне извлекли из воды большую часть тел погибших
Губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин заявил об извлечении из воды тел большей части погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, всего на борту самолета... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:02:00+03:00
2025-01-30T17:15:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
нью-йорк (город)
вадим наумов
евгения шишкова
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости/Прайм. Губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин заявил об извлечении из воды тел большей части погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, всего на борту самолета находились свыше 60 человек, еще три человека были в аэропорту, заявил губернатор агентству Рейтер."Сотрудники извлекли тела большей части тех, кто погиб в авиакатастрофе", - приводит агентство слова губернатора.Глава пожарной охраны и скорой помощи города Джон Доннелли ранее заявлял, что спасатели извлекли тела 27 человек, находившихся на борту самолета, а также одно из тех, кто находился на борту вертолета.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/samolet-1996382565.html
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в мире, вашингтон (штат), сша, нью-йорк (город), вадим наумов, евгения шишкова, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Вашингтон (штат), США, Нью-Йорк (город), Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Спасатели в Вашингтоне извлекли из воды большую часть тел погибших

Спасатели в Вашингтоне извлекли большую часть тел погибших в авиакатастрофе

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости/Прайм. Губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин заявил об извлечении из воды тел большей части погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, всего на борту самолета находились свыше 60 человек, еще три человека были в аэропорту, заявил губернатор агентству Рейтер.
"Сотрудники извлекли тела большей части тех, кто погиб в авиакатастрофе", - приводит агентство слова губернатора.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Житель Вашингтона рассказал о столкновении самолета с вертолетом
Вчера, 15:21
Глава пожарной охраны и скорой помощи города Джон Доннелли ранее заявлял, что спасатели извлекли тела 27 человек, находившихся на борту самолета, а также одно из тех, кто находился на борту вертолета.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
СМИ раскрыли подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
Вчера, 12:03
 
В миреВашингтон (штат)СШАНью-Йорк (город)Вадим НаумовЕвгения ШишковаСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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