https://ria.ru/20250130/vashington-1996416274.html

Спасатели в Вашингтоне извлекли из воды большую часть тел погибших

Спасатели в Вашингтоне извлекли из воды большую часть тел погибших - РИА Новости, 30.01.2025

Спасатели в Вашингтоне извлекли из воды большую часть тел погибших

Губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин заявил об извлечении из воды тел большей части погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, всего на борту самолета... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T17:02:00+03:00

2025-01-30T17:02:00+03:00

2025-01-30T17:15:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

сша

нью-йорк (город)

вадим наумов

евгения шишкова

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости/Прайм. Губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин заявил об извлечении из воды тел большей части погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, всего на борту самолета находились свыше 60 человек, еще три человека были в аэропорту, заявил губернатор агентству Рейтер."Сотрудники извлекли тела большей части тех, кто погиб в авиакатастрофе", - приводит агентство слова губернатора.Глава пожарной охраны и скорой помощи города Джон Доннелли ранее заявлял, что спасатели извлекли тела 27 человек, находившихся на борту самолета, а также одно из тех, кто находился на борту вертолета.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/samolet-1996382565.html

https://ria.ru/20250130/vashington-1996313388.html

вашингтон (штат)

сша

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в мире, вашингтон (штат), сша, нью-йорк (город), вадим наумов, евгения шишкова, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном