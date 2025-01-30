https://ria.ru/20250130/vashington-1996392554.html

Спасатели в США считают, что выживших после авиакатастрофы нет

Спасатели в США считают, что выживших после авиакатастрофы нет - РИА Новости, 30.01.2025

Спасатели в США считают, что выживших после авиакатастрофы нет

Спасатели в США считают, что в результате авиакатастрофы над Вашингтоном выживших нет, заявил глава пожарной охраны и скорой помощи города Джон Доннелли. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:59:00+03:00

2025-01-30T15:59:00+03:00

2025-01-30T16:08:00+03:00

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

сша

нью-йорк (город)

евгения шишкова

вадим наумов

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Спасатели в США считают, что в результате авиакатастрофы над Вашингтоном выживших нет, заявил глава пожарной охраны и скорой помощи города Джон Доннелли."На данный момент мы не считаем, что в этом происшествии есть выжившие", - сообщил он журналистам на брифинге.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/ssha-1996379818.html

https://ria.ru/20250130/samolet-1996388961.html

сша

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, нью-йорк (город), евгения шишкова, вадим наумов