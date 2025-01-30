https://ria.ru/20250130/vashington-1996389881.html

Спасатели извлекли из воды 28 тел после авиакатастрофы над Вашингтоном

Спасатели извлекли из воды 28 тел после авиакатастрофы над Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025

Спасатели извлекли из воды 28 тел после авиакатастрофы над Вашингтоном

Спасатели в США в настоящее время извлекли из воды тела 28 человек, заявил глава пожарной охраны и скорой помощи города Джон Доннелли. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:46:00+03:00

2025-01-30T15:46:00+03:00

2025-01-30T16:25:00+03:00

вашингтон (штат)

сша

евгения шишкова

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

вадим наумов

нью-йорк (город)

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Спасатели в США в настоящее время извлекли из воды тела 28 человек, заявил глава пожарной охраны и скорой помощи города Джон Доннелли.Он добавил, что из них 27 находились на борту пассажирского самолета, и одно в военном вертолете.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/vashington-1996327432.html

вашингтон (штат)

сша

нью-йорк (город)

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