https://ria.ru/20250130/vashington-1996389881.html
Спасатели извлекли из воды 28 тел после авиакатастрофы над Вашингтоном
Спасатели извлекли из воды 28 тел после авиакатастрофы над Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025
Спасатели извлекли из воды 28 тел после авиакатастрофы над Вашингтоном
Спасатели в США в настоящее время извлекли из воды тела 28 человек, заявил глава пожарной охраны и скорой помощи города Джон Доннелли. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:46:00+03:00
2025-01-30T15:46:00+03:00
2025-01-30T16:25:00+03:00
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евгения шишкова
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
вадим наумов
нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Спасатели в США в настоящее время извлекли из воды тела 28 человек, заявил глава пожарной охраны и скорой помощи города Джон Доннелли.Он добавил, что из них 27 находились на борту пассажирского самолета, и одно в военном вертолете.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/vashington-1996327432.html
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вашингтон (штат), сша, евгения шишкова, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, вадим наумов, нью-йорк (город), в мире
Вашингтон (штат), США, Евгения Шишкова, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Вадим Наумов, Нью-Йорк (город), В мире
Спасатели извлекли из воды 28 тел после авиакатастрофы над Вашингтоном
Спасатели извлекли из воды 28 тел погибших после катастрофы над Вашингтоном