https://ria.ru/20250130/vashington-1996346547.html
Экипаж другого лайнера видел момент столкновения самолета и вертолета
Экипаж другого лайнера видел момент столкновения самолета и вертолета - РИА Новости, 30.01.2025
Экипаж другого лайнера видел момент столкновения самолета и вертолета
Экипаж другого лайнера видел столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне, следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:21:00+03:00
2025-01-30T13:21:00+03:00
2025-01-30T16:49:00+03:00
вашингтон (штат)
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экипаж другого лайнера видел столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне, следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости.Диспетчер заявил, что произошло столкновение и попросил летчиков сообщить о том, как они собираются перенаправлять свои самолеты."Мы видели все это", - сказал пилот самолета авиакомпании JetBlue.Когда у него уточнили, видел ли он столкновение, тот ответил утвердительно.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал лайнер.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/vashington-1996327432.html
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996247682.html
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вашингтон (штат), сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, нью-йорк (город), в мире
Вашингтон (штат), США, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Нью-Йорк (город), В мире
Экипаж другого лайнера видел момент столкновения самолета и вертолета
Экипаж другого лайнера видел столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экипаж другого лайнера видел столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне, следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости.
Диспетчер заявил, что произошло столкновение и попросил летчиков сообщить о том, как они собираются перенаправлять свои самолеты.
"Мы видели все это", - сказал пилот самолета авиакомпании JetBlue.
Когда у него уточнили, видел ли он столкновение, тот ответил утвердительно.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал лайнер.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов
.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США
в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке
, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.