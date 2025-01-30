https://ria.ru/20250130/vashington-1996339751.html

Лайнер в Вашингтоне, вероятно, упал посредине реки, рассказала диспетчер

Лайнер в Вашингтоне, вероятно, упал посредине реки, рассказала диспетчер - РИА Новости, 30.01.2025

Лайнер в Вашингтоне, вероятно, упал посредине реки, рассказала диспетчер

Диспетчер в Вашингтоне после ЧП с лайнером сообщила, что он, вероятно, упал посредине реки, до этого она видела огненный шар, следует из записи переговоров,... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:06:00+03:00

2025-01-30T13:06:00+03:00

2025-01-30T13:18:00+03:00

вашингтон (штат)

сша

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

нью-йорк (город)

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Диспетчер в Вашингтоне после ЧП с лайнером сообщила, что он, вероятно, упал посредине реки, до этого она видела огненный шар, следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости."Он (самолет - ред.), вероятно, посредине реки... Я видела огненный шар, и потом он исчез. После их падения (самолета и вертолета - ред.) в реку я не видела ничего", - сказала диспетчер.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал лайнер.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996247682.html

https://rsport.ria.ru/20250130/isu-1996334040.html

вашингтон (штат)

сша

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вашингтон (штат), сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, нью-йорк (город), в мире