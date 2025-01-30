https://ria.ru/20250130/vashington-1996332411.html

Диспетчер сообщила о закрытии аэропорта сразу после авиакатастрофы в США

Диспетчер сообщила о закрытии аэропорта сразу после авиакатастрофы в США - РИА Новости, 30.01.2025

Диспетчер сообщила о закрытии аэропорта сразу после авиакатастрофы в США

Диспетчер в Вашингтоне сообщала о закрытии аэропорта и всех взлетно-посадочных полос (ВПП) сразу же после авиакатастрофы с самолетом и вертолетом, никакие... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:42:00+03:00

2025-01-30T12:42:00+03:00

2025-01-30T13:30:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

нью-йорк (город)

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Диспетчер в Вашингтоне сообщала о закрытии аэропорта и всех взлетно-посадочных полос (ВПП) сразу же после авиакатастрофы с самолетом и вертолетом, никакие воздушные суда не совершали посадку, следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости."Да, аэропорт закрыт, аэропорт закрыт... Да, все взлетно-посадочные полосы закрыты. Никто не садится. Никто не двигается совсем", - сказала диспетчер через несколько секунд после своих слов о столкновении самолета и вертолета.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал лайнер.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/vashington-1996299576.html

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996247682.html

сша

вашингтон (штат)

нью-йорк (город)

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Отрывок записи переговоров во время крушения пассажирского лайнера в США Публикуем отрывок записи переговоров во время крушения пассажирского лайнера в США, которая оказалась в распоряжении РИА Новости. 2025-01-30T12:42 true PT0M30S

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сша, вашингтон (штат), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, нью-йорк (город), в мире