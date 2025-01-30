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Диспетчер сообщила о закрытии аэропорта сразу после авиакатастрофы в США - РИА Новости, 30.01.2025
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12:42 30.01.2025 (обновлено: 13:30 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/vashington-1996332411.html
Диспетчер сообщила о закрытии аэропорта сразу после авиакатастрофы в США
Диспетчер сообщила о закрытии аэропорта сразу после авиакатастрофы в США - РИА Новости, 30.01.2025
Диспетчер сообщила о закрытии аэропорта сразу после авиакатастрофы в США
Диспетчер в Вашингтоне сообщала о закрытии аэропорта и всех взлетно-посадочных полос (ВПП) сразу же после авиакатастрофы с самолетом и вертолетом, никакие... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:42:00+03:00
2025-01-30T13:30:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
нью-йорк (город)
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Диспетчер в Вашингтоне сообщала о закрытии аэропорта и всех взлетно-посадочных полос (ВПП) сразу же после авиакатастрофы с самолетом и вертолетом, никакие воздушные суда не совершали посадку, следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости."Да, аэропорт закрыт, аэропорт закрыт... Да, все взлетно-посадочные полосы закрыты. Никто не садится. Никто не двигается совсем", - сказала диспетчер через несколько секунд после своих слов о столкновении самолета и вертолета.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал лайнер.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/vashington-1996299576.html
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996247682.html
сша
вашингтон (штат)
нью-йорк (город)
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Отрывок записи переговоров во время крушения пассажирского лайнера в США
Публикуем отрывок записи переговоров во время крушения пассажирского лайнера в США, которая оказалась в распоряжении РИА Новости.
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сша, вашингтон (штат), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, нью-йорк (город), в мире
США, Вашингтон (штат), Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Нью-Йорк (город), В мире
Диспетчер сообщила о закрытии аэропорта сразу после авиакатастрофы в США

Диспетчер сообщила о закрытии аэропорта сразу после авиакатастрофы в Вашингтоне

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Диспетчер в Вашингтоне сообщала о закрытии аэропорта и всех взлетно-посадочных полос (ВПП) сразу же после авиакатастрофы с самолетом и вертолетом, никакие воздушные суда не совершали посадку, следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости.
"Да, аэропорт закрыт, аэропорт закрыт... Да, все взлетно-посадочные полосы закрыты. Никто не садится. Никто не двигается совсем", - сказала диспетчер через несколько секунд после своих слов о столкновении самолета и вертолета.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Диспетчеры предупреждали вертолет о лайнере перед катастрофой в Вашингтоне
11:43
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал лайнер.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Пентагон рассказал о столкнувшемся с самолетом вертолете
07:37
 
СШАВашингтон (штат)Столкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономНью-Йорк (город)В мире
 
 
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