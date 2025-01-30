https://ria.ru/20250130/vashington-1996327432.html

CBS: тела пассажиров упавшего в США самолета начало прибивать к берегу

CBS: тела пассажиров упавшего в США самолета начало прибивать к берегу - РИА Новости, 30.01.2025

CBS: тела пассажиров упавшего в США самолета начало прибивать к берегу

Останки тел, предположительно, пассажиров упавшего над Вашингтоном самолета начало прибивать к берегу, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:30:00+03:00

2025-01-30T12:30:00+03:00

2025-01-30T12:30:00+03:00

в мире

сша

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Останки тел, предположительно, пассажиров упавшего над Вашингтоном самолета начало прибивать к берегу, сообщает телеканал CBS. "Останки тел и самолета начало прибивать к расположенному в штате Вирджиния берегу реки Потомак", - указывает телеканал. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер. Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996247682.html

https://ria.ru/20250130/vashington-1996299576.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном