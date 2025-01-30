https://ria.ru/20250130/vashington-1996313388.html

СМИ раскрыли подробности авиакатастрофы в Вашингтоне

СМИ раскрыли подробности авиакатастрофы в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025

СМИ раскрыли подробности авиакатастрофы в Вашингтоне

Самолет, потерпевший авиакатастрофу над Вашингтоном, при крушении разлетелся на несколько частей, они находятся на глубине 1,5-2,5 метров, сообщает телеканал... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:03:00+03:00

2025-01-30T12:03:00+03:00

2025-01-30T16:48:00+03:00

вашингтон (штат)

сша

нью-йорк (город)

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996311666_149:0:2922:1560_1920x0_80_0_0_8c1de305a3c2a879d4a7820cb4b74b5d.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Самолет, потерпевший авиакатастрофу над Вашингтоном, при крушении разлетелся на несколько частей, они находятся на глубине 1,5-2,5 метров, сообщает телеканал CBS."Самолет развалился на несколько частей, которые находятся на глубине 5-8 футов (1,5-2,5 метра)", - говорится в сообщении телеканала.Также, по данным CBS, дайверам удалось получить доступ к кабине лайнера.Вертолет, с которым столкнулся лайнер, перевернут, но, по всей видимости, в основном не поврежден.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/samolet-1996252621.html

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996250882.html

https://ria.ru/20250130/vashington-1996299576.html

вашингтон (штат)

сша

нью-йорк (город)

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вашингтон (штат), сша, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире