https://ria.ru/20250130/vashington-1996299576.html
Диспетчеры предупреждали вертолет о лайнере перед катастрофой в Вашингтоне
Диспетчеры предупреждали вертолет о лайнере перед катастрофой в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025
Диспетчеры предупреждали вертолет о лайнере перед катастрофой в Вашингтоне
Военный вертолет, столкнувшийся с лайнером в США, перед столкновением не отвечал на предупреждения диспетчеров о близости самолета, передает агентство... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:43:00+03:00
2025-01-30T11:43:00+03:00
2025-01-30T11:56:00+03:00
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Военный вертолет, столкнувшийся с лайнером в США, перед столкновением не отвечал на предупреждения диспетчеров о близости самолета, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на запись переговоров."Аудиозапись... не содержит никакого ответа от вертолета... на предупреждения диспетчерской службы", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что менее, чем за 30 секунд до столкновения, диспетчеры спрашивали пилота вертолета, видит ли он самолет.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996245836.html
https://ria.ru/20250130/krushenie-1996242794.html
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вашингтон (штат), сша, в мире, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
Вашингтон (штат), США, В мире, Нью-Йорк (город), Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Диспетчеры предупреждали вертолет о лайнере перед катастрофой в Вашингтоне
Вертолет, столкнувшийся с лайнером в Вашингтоне, не отвечал диспетчерам