https://ria.ru/20250130/vashington-1996268319.html

Все пассажиры упавшего в США самолета могли погибнуть, заявил сенатор

Все пассажиры упавшего в США самолета могли погибнуть, заявил сенатор - РИА Новости, 30.01.2025

Все пассажиры упавшего в США самолета могли погибнуть, заявил сенатор

Сенатор США от Канзаса Роджер Маршал заявил, что все пассажиры самолета, летевшего из этого штата и столкнувшегося с военным вертолетом в районе аэропорта... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T09:39:00+03:00

2025-01-30T09:39:00+03:00

2025-01-30T09:39:00+03:00

в мире

сша

канзас

вашингтон (штат)

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Сенатор США от Канзаса Роджер Маршал заявил, что все пассажиры самолета, летевшего из этого штата и столкнувшегося с военным вертолетом в районе аэропорта Вашингтона, могли погибнуть. "Мы сталкивались с подобными вещами во время торнадо и наводнений. Но это очень сложно, когда вы разом теряете более 60 канзасцев", - сказал Маршал на пресс-конференции в аэропорту. По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал потерпевший крушение лайнер. Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет. Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/ssha-1996255658.html

https://ria.ru/20250130/samolet-1996252621.html

сша

канзас

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, канзас, вашингтон (штат), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном