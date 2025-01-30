https://ria.ru/20250130/vashington-1996268319.html
Все пассажиры упавшего в США самолета могли погибнуть, заявил сенатор
Все пассажиры упавшего в США самолета могли погибнуть, заявил сенатор - РИА Новости, 30.01.2025
Все пассажиры упавшего в США самолета могли погибнуть, заявил сенатор
Сенатор США от Канзаса Роджер Маршал заявил, что все пассажиры самолета, летевшего из этого штата и столкнувшегося с военным вертолетом в районе аэропорта... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:39:00+03:00
2025-01-30T09:39:00+03:00
2025-01-30T09:39:00+03:00
в мире
сша
канзас
вашингтон (штат)
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996265606_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_45eda21bdad53f908c84872812fc4e66.jpg
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Сенатор США от Канзаса Роджер Маршал заявил, что все пассажиры самолета, летевшего из этого штата и столкнувшегося с военным вертолетом в районе аэропорта Вашингтона, могли погибнуть. "Мы сталкивались с подобными вещами во время торнадо и наводнений. Но это очень сложно, когда вы разом теряете более 60 канзасцев", - сказал Маршал на пресс-конференции в аэропорту. По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал потерпевший крушение лайнер. Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет. Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/ssha-1996255658.html
https://ria.ru/20250130/samolet-1996252621.html
сша
канзас
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996265606_131:0:2640:1882_1920x0_80_0_0_ce93ee9826ef45cda4329b5ea41b8f21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, канзас, вашингтон (штат), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Канзас, Вашингтон (штат), Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Все пассажиры упавшего в США самолета могли погибнуть, заявил сенатор
Сенатор Маршал: все пассажиры упавшего в Вашингтоне самолета могли погибнуть