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Все пассажиры упавшего в США самолета могли погибнуть, заявил сенатор - РИА Новости, 30.01.2025
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09:39 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/vashington-1996268319.html
Все пассажиры упавшего в США самолета могли погибнуть, заявил сенатор
Все пассажиры упавшего в США самолета могли погибнуть, заявил сенатор - РИА Новости, 30.01.2025
Все пассажиры упавшего в США самолета могли погибнуть, заявил сенатор
Сенатор США от Канзаса Роджер Маршал заявил, что все пассажиры самолета, летевшего из этого штата и столкнувшегося с военным вертолетом в районе аэропорта... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:39:00+03:00
2025-01-30T09:39:00+03:00
в мире
сша
канзас
вашингтон (штат)
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Сенатор США от Канзаса Роджер Маршал заявил, что все пассажиры самолета, летевшего из этого штата и столкнувшегося с военным вертолетом в районе аэропорта Вашингтона, могли погибнуть. "Мы сталкивались с подобными вещами во время торнадо и наводнений. Но это очень сложно, когда вы разом теряете более 60 канзасцев", - сказал Маршал на пресс-конференции в аэропорту. По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал потерпевший крушение лайнер. Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет. Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/ssha-1996255658.html
https://ria.ru/20250130/samolet-1996252621.html
сша
канзас
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в мире, сша, канзас, вашингтон (штат), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Канзас, Вашингтон (штат), Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Все пассажиры упавшего в США самолета могли погибнуть, заявил сенатор

Сенатор Маршал: все пассажиры упавшего в Вашингтоне самолета могли погибнуть

© AP Photo / Alex BrandonПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Сенатор США от Канзаса Роджер Маршал заявил, что все пассажиры самолета, летевшего из этого штата и столкнувшегося с военным вертолетом в районе аэропорта Вашингтона, могли погибнуть.
"Мы сталкивались с подобными вещами во время торнадо и наводнений. Но это очень сложно, когда вы разом теряете более 60 канзасцев", - сказал Маршал на пресс-конференции в аэропорту.
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По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал потерпевший крушение лайнер.
Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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В миреСШАКанзасВашингтон (штат)Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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