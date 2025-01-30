https://ria.ru/20250130/vashington-1996253671.html

ФБР работает на месте авиакатастрофы у аэропорта Вашингтона

ФБР работает на месте авиакатастрофы у аэропорта Вашингтона - РИА Новости, 30.01.2025

ФБР работает на месте авиакатастрофы у аэропорта Вашингтона

ФБР сообщило РИА Новости, что представители правоохранительного ведомства работают на месте авиакатастрофы у аэропорта Вашингтона, где военный вертолет... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:42:00+03:00

2025-01-30T08:42:00+03:00

2025-01-30T08:48:00+03:00

вашингтон (штат)

фбр

в мире

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дональд трамп

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. ФБР сообщило РИА Новости, что представители правоохранительного ведомства работают на месте авиакатастрофы у аэропорта Вашингтона, где военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом."Национальная оперативная группа реагирования вашингтонского отделения ФБР реагирует на авиационный инцидент в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне в поддержку наших партнеров по правоохранительным органам и общественной безопасности", – сказали агентству в бюро.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60 возле аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне.Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, она же сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа.Посольство РФ в США сообщило РИА Новости, что выясняет, пострадали ли россияне в ходе авиапроисшествия.Президент США Дональд Трамп, комментируя трагедию, отмечал, что ее "можно было избежать".Телеканал CBS со ссылкой на полицию сообщал, что из реки Потомак в Вашингтоне, куда упал пассажирский лайнер, достали тела 18 человек.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/samolet-1996252621.html

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996250882.html

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Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне 2025-01-30T08:42 true PT0M16S

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вашингтон (штат), фбр, в мире, сша, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном