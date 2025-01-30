https://ria.ru/20250130/vashington-1996249586.html

Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак под Вашингтоном

Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак под Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025

Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак под Вашингтоном

Тела 18 погибших достали из реки Потомак под Вашингтоном, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер, сообщил телеканал CBS со ссылкой на... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:03:00+03:00

2025-01-30T08:03:00+03:00

2025-01-30T10:29:00+03:00

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Тела 18 погибших достали из реки Потомак под Вашингтоном, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер, сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию."Как минимум 18 тел были извлечены. По данным чиновников, выживших среди них нет", — говорится в публикации.Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана. Как передает CNN, спасатели пока не нашли в реке выживших. На борту самолета Bombardier CRJ700 находились 64 человека. Он раскололся на две части, его обломки разбросаны по акватории. Как сообщил РИА Новости источник, на борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Вертолет Black Hawk находится в воде поблизости. Предположительно, он совершал тренировочный полет, на его борту было трое военных, представителей старшего командного состава среди них нет.Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.Как рассказал телеканалу NBC источник в ФБР, криминальные и террористические структуры непричастны к авиакатастрофе.В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — береговую охрану, Пентагон, ФБР, армию. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996245836.html

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Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне 2025-01-30T08:03 true PT0M16S

Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета 2025-01-30T08:03 true PT0M13S

Спасательная операция на месте крушения самолета под Вашингтоном Спасательная операция ведется на месте крушения под Вашингтоном пассажирского самолета, столкнувшегося с военным вертолетом. Перекрыты дороги к месту происшествия, передает корреспондент РИА Новости. 2025-01-30T08:03 true PT0M23S

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сша, в мире, american airlines, канзас, фбр, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном