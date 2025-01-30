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Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак под Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025
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08:03 30.01.2025 (обновлено: 10:29 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/vashington-1996249586.html
Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак под Вашингтоном
Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак под Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025
Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак под Вашингтоном
Тела 18 погибших достали из реки Потомак под Вашингтоном, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер, сообщил телеканал CBS со ссылкой на... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:03:00+03:00
2025-01-30T10:29:00+03:00
сша
в мире
american airlines
канзас
фбр
дональд трамп
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Тела 18 погибших достали из реки Потомак под Вашингтоном, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер, сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию."Как минимум 18 тел были извлечены. По данным чиновников, выживших среди них нет", — говорится в публикации.Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана. Как передает CNN, спасатели пока не нашли в реке выживших. На борту самолета Bombardier CRJ700 находились 64 человека. Он раскололся на две части, его обломки разбросаны по акватории. Как сообщил РИА Новости источник, на борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Вертолет Black Hawk находится в воде поблизости. Предположительно, он совершал тренировочный полет, на его борту было трое военных, представителей старшего командного состава среди них нет.Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.Как рассказал телеканалу NBC источник в ФБР, криминальные и террористические структуры непричастны к авиакатастрофе.В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — береговую охрану, Пентагон, ФБР, армию. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996245836.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне
Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне
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Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
2025-01-30T08:03
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Спасательная операция на месте крушения самолета под Вашингтоном
Спасательная операция ведется на месте крушения под Вашингтоном пассажирского самолета, столкнувшегося с военным вертолетом. Перекрыты дороги к месту происшествия, передает корреспондент РИА Новости.
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сша, в мире, american airlines, канзас, фбр, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
США, В мире, American Airlines, Канзас, ФБР, Дональд Трамп, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак под Вашингтоном

CBS: из реки Потомак под Вашингтоном достали тела 18 жертв авиакатастрофы

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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Тела 18 погибших достали из реки Потомак под Вашингтоном, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер, сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию.
"Как минимум 18 тел были извлечены. По данным чиновников, выживших среди них нет", — говорится в публикации.
Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана. Как передает CNN, спасатели пока не нашли в реке выживших. На борту самолета Bombardier CRJ700 находились 64 человека. Он раскололся на две части, его обломки разбросаны по акватории.
Как сообщил РИА Новости источник, на борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Вертолет Black Hawk находится в воде поблизости. Предположительно, он совершал тренировочный полет, на его борту было трое военных, представителей старшего командного состава среди них нет.
Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.
Как рассказал телеканалу NBC источник в ФБР, криминальные и террористические структуры непричастны к авиакатастрофе.
© Система видеонаблюдения в ВашингтонеМомент столкновения вертолета с пассажирским самолетом в Вашингтоне
Момент столкновения вертолета с пассажирским самолетом в Вашингтоне
Момент столкновения вертолета с пассажирским самолетом в Вашингтоне
© Система видеонаблюдения в Вашингтоне
1 из 3
© Getty Images / Andrew Harnik

Поисково-спасательная операция на месте столкновения

Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США

Поисково-спасательная операция на месте столкновения

© Getty Images / Andrew Harnik
2 из 3
© AP Photo / Julio Cortez

Поисково-спасательная операция на месте столкновения

Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США

Поисково-спасательная операция на месте столкновения

© AP Photo / Julio Cortez
3 из 3
Момент столкновения вертолета с пассажирским самолетом в Вашингтоне
© Система видеонаблюдения в Вашингтоне
1 из 3

Поисково-спасательная операция на месте столкновения

© Getty Images / Andrew Harnik
2 из 3

Поисково-спасательная операция на месте столкновения

© AP Photo / Julio Cortez
3 из 3
В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — береговую охрану, Пентагон, ФБР, армию. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.
Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.

Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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СШАВ миреAmerican AirlinesКанзасФБРДональд ТрампСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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