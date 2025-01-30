Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак под Вашингтоном
CBS: из реки Потомак под Вашингтоном достали тела 18 жертв авиакатастрофы
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Тела 18 погибших достали из реки Потомак под Вашингтоном, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер, сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию.
"Как минимум 18 тел были извлечены. По данным чиновников, выживших среди них нет", — говорится в публикации.
Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана. Как передает CNN, спасатели пока не нашли в реке выживших. На борту самолета Bombardier CRJ700 находились 64 человека. Он раскололся на две части, его обломки разбросаны по акватории.
Как сообщил РИА Новости источник, на борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Вертолет Black Hawk находится в воде поблизости. Предположительно, он совершал тренировочный полет, на его борту было трое военных, представителей старшего командного состава среди них нет.
Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.
Как рассказал телеканалу NBC источник в ФБР, криминальные и террористические структуры непричастны к авиакатастрофе.
© Система видеонаблюдения в ВашингтонеМомент столкновения вертолета с пассажирским самолетом в Вашингтоне
Момент столкновения вертолета с пассажирским самолетом в Вашингтоне
© Система видеонаблюдения в Вашингтоне
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© Getty Images / Andrew Harnik
Поисково-спасательная операция на месте столкновения
Поисково-спасательная операция на месте столкновения
© Getty Images / Andrew Harnik
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© AP Photo / Julio Cortez
Поисково-спасательная операция на месте столкновения
Поисково-спасательная операция на месте столкновения
© AP Photo / Julio Cortez
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Момент столкновения вертолета с пассажирским самолетом в Вашингтоне
© Система видеонаблюдения в Вашингтоне
1 из 3
Поисково-спасательная операция на месте столкновения
© Getty Images / Andrew Harnik
2 из 3
Поисково-спасательная операция на месте столкновения
© AP Photo / Julio Cortez
3 из 3
В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — береговую охрану, Пентагон, ФБР, армию. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.
Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.