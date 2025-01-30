https://ria.ru/20250130/vashington-1996239442.html

В аэропорту в Вашингтоне произошло ЧП на летном поле

В аэропорту в Вашингтоне произошло ЧП на летном поле - РИА Новости, 30.01.2025

В аэропорту в Вашингтоне произошло ЧП на летном поле

Аэропорт Вашингтона имени Рейгана сообщил в соцсети X, что приостановил взлеты и посадки из-за ЧП на летном поле, к реагированию привлечены экстренные службы. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T05:23:00+03:00

2025-01-30T05:23:00+03:00

2025-01-30T06:22:00+03:00

вашингтон (штат)

в мире

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Аэропорт Вашингтона имени Рейгана сообщил в соцсети X, что приостановил взлеты и посадки из-за ЧП на летном поле, к реагированию привлечены экстренные службы.Администрация аэропорта сообщила, что все взлеты и посадки приостановлены из-за инцидента с воздушным судном на летном поле."Все взлеты и посадки в DCA приостановлены. Экстренные службы реагируют на авиационный инцидент на летном поле. Терминал остается открытым. Будем обновлять информацию", – говорится в заявлении администрации аэропорта.

https://ria.ru/20250129/astrakhan-1996194085.html

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вашингтон (штат), в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном