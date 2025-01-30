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В аэропорту в Вашингтоне произошло ЧП на летном поле - РИА Новости, 30.01.2025
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05:23 30.01.2025 (обновлено: 06:22 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/vashington-1996239442.html
В аэропорту в Вашингтоне произошло ЧП на летном поле
В аэропорту в Вашингтоне произошло ЧП на летном поле - РИА Новости, 30.01.2025
В аэропорту в Вашингтоне произошло ЧП на летном поле
Аэропорт Вашингтона имени Рейгана сообщил в соцсети X, что приостановил взлеты и посадки из-за ЧП на летном поле, к реагированию привлечены экстренные службы. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T05:23:00+03:00
2025-01-30T06:22:00+03:00
вашингтон (штат)
в мире
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Аэропорт Вашингтона имени Рейгана сообщил в соцсети X, что приостановил взлеты и посадки из-за ЧП на летном поле, к реагированию привлечены экстренные службы.Администрация аэропорта сообщила, что все взлеты и посадки приостановлены из-за инцидента с воздушным судном на летном поле."Все взлеты и посадки в DCA приостановлены. Экстренные службы реагируют на авиационный инцидент на летном поле. Терминал остается открытым. Будем обновлять информацию", – говорится в заявлении администрации аэропорта.
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вашингтон (штат), в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
Вашингтон (штат), В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
В аэропорту в Вашингтоне произошло ЧП на летном поле

Аэропорт в Вашингтоне приостановил взлеты и посадки из-а ЧП на летном поле

© Fotolia / webookemАвтомобиль полиции и пожарная в США
Автомобиль полиции и пожарная в США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Fotolia / webookem
Автомобиль полиции и пожарная в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Аэропорт Вашингтона имени Рейгана сообщил в соцсети X, что приостановил взлеты и посадки из-за ЧП на летном поле, к реагированию привлечены экстренные службы.
Администрация аэропорта сообщила, что все взлеты и посадки приостановлены из-за инцидента с воздушным судном на летном поле.
"Все взлеты и посадки в DCA приостановлены. Экстренные службы реагируют на авиационный инцидент на летном поле. Терминал остается открытым. Будем обновлять информацию", – говорится в заявлении администрации аэропорта.
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