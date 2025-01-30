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СБУ завела дело после утечки слов Буданова* об угрозе существованию Украины - РИА Новости, 30.01.2025
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23:01 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996503006.html
СБУ завела дело после утечки слов Буданова* об угрозе существованию Украины
СБУ завела дело после утечки слов Буданова* об угрозе существованию Украины - РИА Новости, 30.01.2025
СБУ завела дело после утечки слов Буданова* об угрозе существованию Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после публикации украинскими СМИ информации, что глава ГУР МО Кирилл Буданов* говорил о необходимости РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T23:01:00+03:00
2025-01-30T23:01:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после публикации украинскими СМИ информации, что глава ГУР МО Кирилл Буданов* говорил о необходимости скорейших переговоров и угрозе самому существованию Украины, об этом заявил секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороны и разведке Роман Костенко, не уточнив, в отношении кого оно возбуждено. Ранее издание "Украинская правда" опубликовало материал о закрытой встрече в Верховной раде, где присутствовали среди прочих представители генштаба ВСУ, парламентских фракций и глава украинской разведки Кирилл Буданов*. По словам неназванного источника "Украинской правды", Буданов* заявил, что без серьезных переговоров к лету на Украине начнутся "очень опасные процессы для самого существования Украины". "Есть политические лидеры, которые руководят политическими фракциями, которые тоже должны знать в целом обстановку на высшем уровне, но точно не рассказывать ее потом в прямом эфире... Вот, открыли уголовное дело, пусть СБУ разбирается", - заявил Костенко в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды. Костенко не уточнил в отношении, кого было возбуждено уголовное дело, заявив только, что вопрос касается национальной безопасности и утечки закрытой информации. Ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, новый президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро". При этом в минувший вторник Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995703007.html
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украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, служба безопасности украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ завела дело после утечки слов Буданова* об угрозе существованию Украины

Депутат Костенко: СБУ завела дело после утечки в СМИ слов Буданова о переговорах

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после публикации украинскими СМИ информации, что глава ГУР МО Кирилл Буданов* говорил о необходимости скорейших переговоров и угрозе самому существованию Украины, об этом заявил секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороны и разведке Роман Костенко, не уточнив, в отношении кого оно возбуждено.
Ранее издание "Украинская правда" опубликовало материал о закрытой встрече в Верховной раде, где присутствовали среди прочих представители генштаба ВСУ, парламентских фракций и глава украинской разведки Кирилл Буданов*. По словам неназванного источника "Украинской правды", Буданов* заявил, что без серьезных переговоров к лету на Украине начнутся "очень опасные процессы для самого существования Украины".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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27 января, 14:20
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"Есть политические лидеры, которые руководят политическими фракциями, которые тоже должны знать в целом обстановку на высшем уровне, но точно не рассказывать ее потом в прямом эфире... Вот, открыли уголовное дело, пусть СБУ разбирается", - заявил Костенко в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды.
Костенко не уточнил в отношении, кого было возбуждено уголовное дело, заявив только, что вопрос касается национальной безопасности и утечки закрытой информации.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь, новый президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
При этом в минувший вторник Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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УкраинаРоссияСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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