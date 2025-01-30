https://ria.ru/20250130/ukraina-1996503006.html

СБУ завела дело после утечки слов Буданова* об угрозе существованию Украины

СБУ завела дело после утечки слов Буданова* об угрозе существованию Украины - РИА Новости, 30.01.2025

СБУ завела дело после утечки слов Буданова* об угрозе существованию Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после публикации украинскими СМИ информации, что глава ГУР МО Кирилл Буданов* говорил о необходимости РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T23:01:00+03:00

2025-01-30T23:01:00+03:00

2025-01-30T23:01:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после публикации украинскими СМИ информации, что глава ГУР МО Кирилл Буданов* говорил о необходимости скорейших переговоров и угрозе самому существованию Украины, об этом заявил секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороны и разведке Роман Костенко, не уточнив, в отношении кого оно возбуждено. Ранее издание "Украинская правда" опубликовало материал о закрытой встрече в Верховной раде, где присутствовали среди прочих представители генштаба ВСУ, парламентских фракций и глава украинской разведки Кирилл Буданов*. По словам неназванного источника "Украинской правды", Буданов* заявил, что без серьезных переговоров к лету на Украине начнутся "очень опасные процессы для самого существования Украины". "Есть политические лидеры, которые руководят политическими фракциями, которые тоже должны знать в целом обстановку на высшем уровне, но точно не рассказывать ее потом в прямом эфире... Вот, открыли уголовное дело, пусть СБУ разбирается", - заявил Костенко в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды. Костенко не уточнил в отношении, кого было возбуждено уголовное дело, заявив только, что вопрос касается национальной безопасности и утечки закрытой информации. Ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, новый президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро". При этом в минувший вторник Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995703007.html

https://ria.ru/20250128/merkuris-1995822093.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, служба безопасности украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины