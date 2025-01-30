Украинцев, не успевших пройти медкомиссию, пообещали не штрафовать
Офис Зеленского: не успевших пройти медкомиссию до 5 февраля не будут штрафовать
Призывник в одной из воинских частей во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РАИ Новости. Ограниченно пригодные к военной службе граждане Украины, не успевшие повторно пройти медкомиссию до 5 февраля, не будут подвергаться штрафам, заявила в четверг замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в среду сообщал, что депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий продлить до 5 июня прохождение медкомиссии для ограниченно пригодных к службе.
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"Сегодня… провели рабочее совещание по вопросам прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии – ред.) ограничено годными лицами. Участвовали представители минобороны, ВСУ, минздрава, командования медицинских сил, а также председатель профильного парламентского комитета Александр Завитневич. Договорились, что до принятия закона, ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск", - написала Верещук в своем Telegram-канале.
Минобороны Украины 4 апреля 2024 года сообщало, что граждане Украины, имеющие статус "ограниченно годен" к воинской службе, должны до 4 февраля 2025 года заново пройти медкомиссию. Военнообязанные, которых повторная комиссия признает годными, будут проходить службу в рядах ВСУ.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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