https://ria.ru/20250130/ukraina-1996476001.html

Украинцев, не успевших пройти медкомиссию, пообещали не штрафовать

Украинцев, не успевших пройти медкомиссию, пообещали не штрафовать - РИА Новости, 30.01.2025

Украинцев, не успевших пройти медкомиссию, пообещали не штрафовать

Ограниченно пригодные к военной службе граждане Украины, не успевшие повторно пройти медкомиссию до 5 февраля, не будут подвергаться штрафам, заявила в четверг... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T19:06:00+03:00

2025-01-30T19:06:00+03:00

2025-01-30T19:06:00+03:00

в мире

украина

москва

россия

ирина верещук

владимир зеленский

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154776/24/1547762463_0:349:3022:2048_1920x0_80_0_0_f905a51d7782144174c0c1f10d6c7727.jpg

МОСКВА, 30 янв – РАИ Новости. Ограниченно пригодные к военной службе граждане Украины, не успевшие повторно пройти медкомиссию до 5 февраля, не будут подвергаться штрафам, заявила в четверг замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в среду сообщал, что депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий продлить до 5 июня прохождение медкомиссии для ограниченно пригодных к службе. "Сегодня… провели рабочее совещание по вопросам прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии – ред.) ограничено годными лицами. Участвовали представители минобороны, ВСУ, минздрава, командования медицинских сил, а также председатель профильного парламентского комитета Александр Завитневич. Договорились, что до принятия закона, ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск", - написала Верещук в своем Telegram-канале. Минобороны Украины 4 апреля 2024 года сообщало, что граждане Украины, имеющие статус "ограниченно годен" к воинской службе, должны до 4 февраля 2025 года заново пройти медкомиссию. Военнообязанные, которых повторная комиссия признает годными, будут проходить службу в рядах ВСУ. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250129/rada-1996218174.html

https://ria.ru/20240421/ukraina-1941344535.html

украина

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, москва, россия, ирина верещук, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины