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Украинцев, не успевших пройти медкомиссию, пообещали не штрафовать - РИА Новости, 30.01.2025
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19:06 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996476001.html
Украинцев, не успевших пройти медкомиссию, пообещали не штрафовать
Украинцев, не успевших пройти медкомиссию, пообещали не штрафовать - РИА Новости, 30.01.2025
Украинцев, не успевших пройти медкомиссию, пообещали не штрафовать
Ограниченно пригодные к военной службе граждане Украины, не успевшие повторно пройти медкомиссию до 5 февраля, не будут подвергаться штрафам, заявила в четверг... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:06:00+03:00
2025-01-30T19:06:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв – РАИ Новости. Ограниченно пригодные к военной службе граждане Украины, не успевшие повторно пройти медкомиссию до 5 февраля, не будут подвергаться штрафам, заявила в четверг замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в среду сообщал, что депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий продлить до 5 июня прохождение медкомиссии для ограниченно пригодных к службе. "Сегодня… провели рабочее совещание по вопросам прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии – ред.) ограничено годными лицами. Участвовали представители минобороны, ВСУ, минздрава, командования медицинских сил, а также председатель профильного парламентского комитета Александр Завитневич. Договорились, что до принятия закона, ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск", - написала Верещук в своем Telegram-канале. Минобороны Украины 4 апреля 2024 года сообщало, что граждане Украины, имеющие статус "ограниченно годен" к воинской службе, должны до 4 февраля 2025 года заново пройти медкомиссию. Военнообязанные, которых повторная комиссия признает годными, будут проходить службу в рядах ВСУ. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250129/rada-1996218174.html
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в мире, украина, москва, россия, ирина верещук, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Москва, Россия, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинцев, не успевших пройти медкомиссию, пообещали не штрафовать

Офис Зеленского: не успевших пройти медкомиссию до 5 февраля не будут штрафовать

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПризывник в одной из воинских частей во Львове
Призывник в одной из воинских частей во Львове - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Призывник в одной из воинских частей во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РАИ Новости. Ограниченно пригодные к военной службе граждане Украины, не успевшие повторно пройти медкомиссию до 5 февраля, не будут подвергаться штрафам, заявила в четверг замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в среду сообщал, что депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий продлить до 5 июня прохождение медкомиссии для ограниченно пригодных к службе.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Раде предложили продлить прохождение медкомиссии для ограниченно годных
29 января, 23:03
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"Сегодня… провели рабочее совещание по вопросам прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии – ред.) ограничено годными лицами. Участвовали представители минобороны, ВСУ, минздрава, командования медицинских сил, а также председатель профильного парламентского комитета Александр Завитневич. Договорились, что до принятия закона, ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск", - написала Верещук в своем Telegram-канале.
Минобороны Украины 4 апреля 2024 года сообщало, что граждане Украины, имеющие статус "ограниченно годен" к воинской службе, должны до 4 февраля 2025 года заново пройти медкомиссию. Военнообязанные, которых повторная комиссия признает годными, будут проходить службу в рядах ВСУ.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Сотрудник украинской полиции - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
СМИ узнали, что ТЦК на Украине будут делать с неявившимися призывниками
21 апреля 2024, 14:36
 
В миреУкраинаМоскваРоссияИрина ВерещукВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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