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Посла Словакии вызвали в МИД Украины - РИА Новости, 30.01.2025
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18:49 30.01.2025 (обновлено: 18:50 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996473361.html
Посла Словакии вызвали в МИД Украины
Посла Словакии вызвали в МИД Украины - РИА Новости, 30.01.2025
Посла Словакии вызвали в МИД Украины
Словацкий посол в Киеве Павел Виздал был вызван в четверг в украинский МИД, где ему заявили о неприятии заявлений официальной Братиславы о вмешательстве Украины РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T18:49:00+03:00
2025-01-30T18:50:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Словацкий посол в Киеве Павел Виздал был вызван в четверг в украинский МИД, где ему заявили о неприятии заявлений официальной Братиславы о вмешательстве Украины во внутренние дела Словакии, сообщает украинское внешнеполитическое ведомство на своем сайте. Накануне МИД Словакии вызвал посла Украины Мирослава Кастрана и выразил ему протест из-за заявлений украинской стороны, которые были расценены как вмешательство в дела республики. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что треть участников антиправительственных митингов, которые проходят в стране в последнее время, составляют украинцы. Фицо также сообщал, что готовится выдворение из республики иностранных инструкторов, которые работали над дестабилизацией обстановки в Словакии. Он отмечал, что будут проверены и финансовые потоки, с помощью которых эта деятельность в Словакии финансировалась. "Тридцатого января в министерство иностранных дел Украины был вызван посол Словакии в Украине Павел Виздал, которому было высказано решительное неприятие заявлений официальной Братиславы о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Словацкой Республики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского МИД. В сообщении также говорится, что Киев призывает Братиславу вернуться к конструктивному диалогу между странами. Ранее Фицо заявлял, что активисты проукраинской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство.
https://ria.ru/20250130/slovakiya-1996453773.html
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996195908.html
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в мире, словакия, украина, братислава, роберт фицо
В мире, Словакия, Украина, Братислава, Роберт Фицо
Посла Словакии вызвали в МИД Украины

МИД Украины вызвал посла Словакии из-за обвинений во вмешательстве в дела страны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Словацкий посол в Киеве Павел Виздал был вызван в четверг в украинский МИД, где ему заявили о неприятии заявлений официальной Братиславы о вмешательстве Украины во внутренние дела Словакии, сообщает украинское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.
Накануне МИД Словакии вызвал посла Украины Мирослава Кастрана и выразил ему протест из-за заявлений украинской стороны, которые были расценены как вмешательство в дела республики. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что треть участников антиправительственных митингов, которые проходят в стране в последнее время, составляют украинцы. Фицо также сообщал, что готовится выдворение из республики иностранных инструкторов, которые работали над дестабилизацией обстановки в Словакии. Он отмечал, что будут проверены и финансовые потоки, с помощью которых эта деятельность в Словакии финансировалась.
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"Тридцатого января в министерство иностранных дел Украины был вызван посол Словакии в Украине Павел Виздал, которому было высказано решительное неприятие заявлений официальной Братиславы о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Словацкой Республики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского МИД.
В сообщении также говорится, что Киев призывает Братиславу вернуться к конструктивному диалогу между странами.
Ранее Фицо заявлял, что активисты проукраинской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство.
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В миреСловакияУкраинаБратиславаРоберт Фицо
 
 
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