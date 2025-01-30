Посла Словакии вызвали в МИД Украины
МИД Украины вызвал посла Словакии из-за обвинений во вмешательстве в дела страны
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Словацкий посол в Киеве Павел Виздал был вызван в четверг в украинский МИД, где ему заявили о неприятии заявлений официальной Братиславы о вмешательстве Украины во внутренние дела Словакии, сообщает украинское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.
Накануне МИД Словакии вызвал посла Украины Мирослава Кастрана и выразил ему протест из-за заявлений украинской стороны, которые были расценены как вмешательство в дела республики. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что треть участников антиправительственных митингов, которые проходят в стране в последнее время, составляют украинцы. Фицо также сообщал, что готовится выдворение из республики иностранных инструкторов, которые работали над дестабилизацией обстановки в Словакии. Он отмечал, что будут проверены и финансовые потоки, с помощью которых эта деятельность в Словакии финансировалась.
«
"Тридцатого января в министерство иностранных дел Украины был вызван посол Словакии в Украине Павел Виздал, которому было высказано решительное неприятие заявлений официальной Братиславы о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Словацкой Республики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского МИД.
В сообщении также говорится, что Киев призывает Братиславу вернуться к конструктивному диалогу между странами.
Ранее Фицо заявлял, что активисты проукраинской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство.
В МИД Словакии вызвали посла Украины из-за заявлений Киева
29 января, 19:13