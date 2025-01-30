https://ria.ru/20250130/ukraina-1996473361.html

Посла Словакии вызвали в МИД Украины

Посла Словакии вызвали в МИД Украины - РИА Новости, 30.01.2025

Посла Словакии вызвали в МИД Украины

Словацкий посол в Киеве Павел Виздал был вызван в четверг в украинский МИД, где ему заявили о неприятии заявлений официальной Братиславы о вмешательстве Украины РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T18:49:00+03:00

2025-01-30T18:49:00+03:00

2025-01-30T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Словацкий посол в Киеве Павел Виздал был вызван в четверг в украинский МИД, где ему заявили о неприятии заявлений официальной Братиславы о вмешательстве Украины во внутренние дела Словакии, сообщает украинское внешнеполитическое ведомство на своем сайте. Накануне МИД Словакии вызвал посла Украины Мирослава Кастрана и выразил ему протест из-за заявлений украинской стороны, которые были расценены как вмешательство в дела республики. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что треть участников антиправительственных митингов, которые проходят в стране в последнее время, составляют украинцы. Фицо также сообщал, что готовится выдворение из республики иностранных инструкторов, которые работали над дестабилизацией обстановки в Словакии. Он отмечал, что будут проверены и финансовые потоки, с помощью которых эта деятельность в Словакии финансировалась. "Тридцатого января в министерство иностранных дел Украины был вызван посол Словакии в Украине Павел Виздал, которому было высказано решительное неприятие заявлений официальной Братиславы о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Словацкой Республики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского МИД. В сообщении также говорится, что Киев призывает Братиславу вернуться к конструктивному диалогу между странами. Ранее Фицо заявлял, что активисты проукраинской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство.

https://ria.ru/20250130/slovakiya-1996453773.html

https://ria.ru/20250129/ukraina-1996195908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, украина, братислава, роберт фицо