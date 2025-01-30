https://ria.ru/20250130/ukraina-1996421585.html
Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи
Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи - РИА Новости, 30.01.2025
Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи
Швеция выделяет Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов, заявил в четверг министр обороны Швеции Пол Йонсон. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:20:00+03:00
2025-01-30T17:20:00+03:00
2025-01-30T18:57:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Швеция выделяет Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов, заявил в четверг министр обороны Швеции Пол Йонсон."Это 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции. Это также самый большой пакет, который Швеция предоставила Украине … с февраля 2022 года", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на Youtube-канале канцелярии шведского правительства.По словам министра, стоимость поставки оценивается в 13,5 миллиарда шведских крон (1,2 миллиарда долларов).Согласно информации, предоставленной правительством, поставка включает 16 катеров Sridsbåt 90 (CB 90), 146 грузовиков, 1 миллион боеприпасов калибра 12,7 миллиметра, 1,5 тысячи ракет для ПТРК ТOW, средства индивидуальной защиты и другое военное оборудование.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996235382.html
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РИА Новости
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Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи
Швеция выделит Украине самый крупный с 2022 г пакет военной помощи на $1,2 млрд