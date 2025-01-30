Рейтинг@Mail.ru
Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 30.01.2025 (обновлено: 18:57 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996421585.html
Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи
Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи - РИА Новости, 30.01.2025
Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи
Швеция выделяет Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов, заявил в четверг министр обороны Швеции Пол Йонсон. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:20:00+03:00
2025-01-30T18:57:00+03:00
швеция
украина
в мире
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Швеция выделяет Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов, заявил в четверг министр обороны Швеции Пол Йонсон."Это 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции. Это также самый большой пакет, который Швеция предоставила Украине … с февраля 2022 года", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на Youtube-канале канцелярии шведского правительства.По словам министра, стоимость поставки оценивается в 13,5 миллиарда шведских крон (1,2 миллиарда долларов).Согласно информации, предоставленной правительством, поставка включает 16 катеров Sridsbåt 90 (CB 90), 146 грузовиков, 1 миллион боеприпасов калибра 12,7 миллиметра, 1,5 тысячи ракет для ПТРК ТOW, средства индивидуальной защиты и другое военное оборудование.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996235382.html
швеция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швеция, украина, в мире, вооруженные силы украины, россия, сергей лавров, нато
Швеция, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи

Швеция выделит Украине самый крупный с 2022 г пакет военной помощи на $1,2 млрд

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Швеция выделяет Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов, заявил в четверг министр обороны Швеции Пол Йонсон.
«
"Это 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции. Это также самый большой пакет, который Швеция предоставила Украине … с февраля 2022 года", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на Youtube-канале канцелярии шведского правительства.
По словам министра, стоимость поставки оценивается в 13,5 миллиарда шведских крон (1,2 миллиарда долларов).
Согласно информации, предоставленной правительством, поставка включает 16 катеров Sridsbåt 90 (CB 90), 146 грузовиков, 1 миллион боеприпасов калибра 12,7 миллиметра, 1,5 тысячи ракет для ПТРК ТOW, средства индивидуальной защиты и другое военное оборудование.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Украина потрясена решением Трампа по внешней помощи, пишут СМИ
Вчера, 03:50
 
Специальная военная операция на УкраинеШвецияУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала