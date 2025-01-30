https://ria.ru/20250130/ukraina-1996398170.html

Кандидат в президенты Румынии назвал Украину вымышленным государством

Кандидат в президенты Румынии назвал Украину вымышленным государством - РИА Новости, 30.01.2025

Кандидат в президенты Румынии назвал Украину вымышленным государством

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что считает Украину вымышленным государством, которое будет разделено на части между другими странами. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:19:00+03:00

2025-01-30T16:19:00+03:00

2025-01-30T16:19:00+03:00

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КИШИНЕВ, 30 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что считает Украину вымышленным государством, которое будет разделено на части между другими странами. "Украина — вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика", - заявил Джеорджеску в эфире интервью на YouTube-канале Cristoiu TV. По его словам, Украину "100% ждет разделение", политик полагает, что этот процесс неизбежен. "Мир меняется, границы изменятся. Более того, если границы изменятся, где мы окажемся? У нас есть Северная Буковина - интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш. Верно? От бывшего, как его там называли, Закарпатья! Останется также часть у венгров, Львов останется у поляков и Малороссия...", — пояснил Джеорджеску. Ранее Джеорджеску заявил, что в вопросе мирного соглашения по Украине он будет следовать за решениями победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая.

https://ria.ru/20241125/rumyniya-1985552131.html

https://ria.ru/20250122/rumyniya-1994959282.html

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в мире, украина, сша, румыния, кэлин джеорджеску, дональд трамп, джо байден, нато