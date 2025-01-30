https://ria.ru/20250130/ukraina-1996394296.html

На Украине заявили об историческом минимуме запасов газа

На Украине заявили об историческом минимуме запасов газа - РИА Новости, 30.01.2025

На Украине заявили об историческом минимуме запасов газа

Запасы газа в украинских подземных хранилищах достигли исторического минимума, они составляют 10% от общего объема, заявил в четверг глава украинского Союза... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:04:00+03:00

2025-01-30T16:04:00+03:00

2025-01-30T16:04:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Запасы газа в украинских подземных хранилищах достигли исторического минимума, они составляют 10% от общего объема, заявил в четверг глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире телеканала "Новости.LIVE". "Остатки в наших газохранилищах… Доходит до 10% от общего объема и это действительно исторический минимум. "Нафтогаз" может заявлять, что у нас нет проблем… Мы не знаем, может, они сейчас закупят газ по 550 долларов или по 600 и тогда его действительно хватит. У них есть свои деньги, но это будут колоссальные убытки. И вопрос не в том, можно или нельзя пройти отопительный сезон, его пройти можно, но за чей счет? Сколько средств мы потратим дополнительно из-за бездеятельности "Нафтогаза", который своевременно не закупил газ по 300 долларов", - сказал Попенко. По его словам, полного отключения теплоснабжения на Украине не будет, однако власти могут прибегнуть к ограничениям. В сентябре 2024 года тогдашний глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщал, что у Украины уже достаточно газа для удовлетворения собственных потребностей. Он также заявлял, что трейдеры не запасают много газа, потому что резкого скачка цен нынешней зимой не ожидается. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и воды.

https://ria.ru/20241217/udary-1989577032.html

https://ria.ru/20241021/import-1979049111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, нафтогаз украины, еврокомиссия, в мире