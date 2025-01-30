Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов на Украине - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996325670.html
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов на Украине
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов на Украине - РИА Новости, 30.01.2025
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов на Украине
Авиация и артиллерия России нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, объектам ВПК , скоплениям живой силы в 142 районах, средства ПВО сбили 61... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:26:00+03:00
2025-01-30T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
франция
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, объектам ВПК , скоплениям живой силы в 142 районах, средства ПВО сбили 61 беспилотник, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах", - говорится в сообщении. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41 861 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 892 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 058 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 904 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20250130/ac-1996269023.html
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996278530.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, франция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Франция, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов на Украине

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов и объекты ВПК на Украине

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, объектам ВПК , скоплениям живой силы в 142 районах, средства ПВО сбили 61 беспилотник, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В США выдвинули радикальный план по Украине после наглой выходки Зеленского
09:46
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41 861 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 892 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 058 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 904 единицы специальной военной автомобильной техники.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Военный эксперт назвал условие для переговоров Украины с Россией
10:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаФранцияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала