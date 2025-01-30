https://ria.ru/20250130/ukraina-1996325670.html

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов на Украине

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов на Украине - РИА Новости, 30.01.2025

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов на Украине

Авиация и артиллерия России нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, объектам ВПК , скоплениям живой силы в 142 районах, средства ПВО сбили 61... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:26:00+03:00

2025-01-30T12:26:00+03:00

2025-01-30T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, объектам ВПК , скоплениям живой силы в 142 районах, средства ПВО сбили 61 беспилотник, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах", - говорится в сообщении. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41 861 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 892 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 058 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 904 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20250130/ac-1996269023.html

https://ria.ru/20250130/ukraina-1996278530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, франция, вооруженные силы украины