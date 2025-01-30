https://ria.ru/20250130/ukraina-1996278530.html

Военный эксперт назвал условие для переговоров Украины с Россией

Военный эксперт назвал условие для переговоров Украины с Россией - РИА Новости, 30.01.2025

Военный эксперт назвал условие для переговоров Украины с Россией

Украина, если хочет мирных переговоров с Россией, должна предложить со своей стороны юридически уполномоченного для этого кандидата, либо провести законные... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T10:30:00+03:00

2025-01-30T10:30:00+03:00

2025-01-30T10:30:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украина, если хочет мирных переговоров с Россией, должна предложить со своей стороны юридически уполномоченного для этого кандидата, либо провести законные президентские выборы, таким мнением с РИА Новости поделился военно-политический эксперт Ян Гагин. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать. Глава государства добавил, что при возможном подписании документов между сторонами легитимность представителя украинской стороны должна быть юридически подтверждена. "В любом случае для этих переговоров Украина должна пройти некий путь. Во-первых, они должны провести выборы, либо предложить для этих переговоров уполномоченное лицо, которое будет иметь юридическое право вести эти переговоры", - заявил Гагин. По его словам, любые договоренности с Зеленским будут "ничтожными", а последствия непредсказуемыми. "Переговоры с таким лицом (как – ред.), например, Зеленский, могут привести к тому, что мы примем какие-то предложения, решения, но потом пройдет время, и тот же самый коллективный Запад, который сподвиг Украину на этот боевой конфликт, скажет, что, ребят, ну вы же договаривались с Зеленским, а он на тот момент уже не был президентом. Здесь будут двойные стандарты в том плане, что с Зеленским они подпишут соглашение о том, что он разрешит вести войска, а вот в части наших переговоров он окажется нелегитимным", - считает собеседник. Гагин допустил, что в качестве "переговорщика" мог бы выступить некий представитель верховной Рады, либо другие уполномоченные власти, или даже "новый президент" Украины. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250129/zelenskij-1996025330.html

https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995617546.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, ян гагин, владимир путин, верховная рада украины