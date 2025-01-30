Рейтинг@Mail.ru
CNN: на Украине пропали без вести более 20 американских наемников - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996267904.html
CNN: на Украине пропали без вести более 20 американских наемников
CNN: на Украине пропали без вести более 20 американских наемников - РИА Новости, 30.01.2025
CNN: на Украине пропали без вести более 20 американских наемников
Более 20 американских наемников, участвующих в украинском конфликте, пропали без вести, утверждает телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:36:00+03:00
2025-01-30T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
афганистан
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768434547_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_e943e1bc8d72b80c00fb019e57b20f2a.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 20 американских наемников, участвующих в украинском конфликте, пропали без вести, утверждает телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование. "Более 20 американцев пропали без вести на передовой на Украине, при этом число потерь за прошедшие полгода резко возросло на фоне того, как иностранцы срочно заполняют бреши в боевой обороне страны", - говорится в сообщении. Как отмечается, тела по меньшей мере пяти американских наемников якобы не могли забрать с поля боя с тех пор, как те были уничтожены за прошедшие полгода. Также утверждается, что тела двух наемников из США якобы вернули Украине в прошлую пятницу. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
украина
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768434547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3dfa5cfb15b7439ce55f8436163a110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, афганистан, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Афганистан, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
CNN: на Украине пропали без вести более 20 американских наемников

CNN: на Украине с начала конфликта пропали без вести более 20 наемников из США

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 20 американских наемников, участвующих в украинском конфликте, пропали без вести, утверждает телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование.
«
"Более 20 американцев пропали без вести на передовой на Украине, при этом число потерь за прошедшие полгода резко возросло на фоне того, как иностранцы срочно заполняют бреши в боевой обороне страны", - говорится в сообщении.
Как отмечается, тела по меньшей мере пяти американских наемников якобы не могли забрать с поля боя с тех пор, как те были уничтожены за прошедшие полгода. Также утверждается, что тела двух наемников из США якобы вернули Украине в прошлую пятницу.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Россия уничтожит всех псов войны
28 августа 2024, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШААфганистанМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала