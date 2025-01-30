https://ria.ru/20250130/ukraina-1996267904.html
CNN: на Украине пропали без вести более 20 американских наемников
CNN: на Украине пропали без вести более 20 американских наемников - РИА Новости, 30.01.2025
CNN: на Украине пропали без вести более 20 американских наемников
Более 20 американских наемников, участвующих в украинском конфликте, пропали без вести, утверждает телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:36:00+03:00
2025-01-30T09:36:00+03:00
2025-01-30T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
афганистан
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 20 американских наемников, участвующих в украинском конфликте, пропали без вести, утверждает телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование. "Более 20 американцев пропали без вести на передовой на Украине, при этом число потерь за прошедшие полгода резко возросло на фоне того, как иностранцы срочно заполняют бреши в боевой обороне страны", - говорится в сообщении. Как отмечается, тела по меньшей мере пяти американских наемников якобы не могли забрать с поля боя с тех пор, как те были уничтожены за прошедшие полгода. Также утверждается, что тела двух наемников из США якобы вернули Украине в прошлую пятницу. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, сша, афганистан, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Афганистан, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
CNN: на Украине пропали без вести более 20 американских наемников
CNN: на Украине с начала конфликта пропали без вести более 20 наемников из США