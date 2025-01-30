https://ria.ru/20250130/ukraina-1996235564.html
"На каждом участке": в США забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО
"На каждом участке": в США забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2025
"На каждом участке": в США забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО
ВСУ отступают на всех участках фронта, где проходят бои, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T03:58:00+03:00
2025-01-30T03:58:00+03:00
2025-01-30T03:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
пентагон
карен квятковски
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978491844_0:0:1277:719_1920x0_80_0_0_fa9b00eff425f76ca2f7271491efe15a.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. ВСУ отступают на всех участках фронта, где проходят бои, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украинская армия очень близка к коллапсу, в этом не сомнений. <...> Они быстро убегают со всех участков, где вступают в (боевой. — Прим. ред.) контакт с русскими. Так было и раньше, но сейчас этот процесс ускоряется", — отметила она.При этом, как отметила Квятковски, обсуждаемое в Киеве понижение призывного возраста до 18 лет вряд ли поможет украинской армии переломить ситуацию. По ее словам, большая часть украинцев хочет именно мира, а не возвращения потерянных территорий."С точки зрения Украины, эта война подходит к концу", — заключила она.В понедельник украинские СМИ сообщили со ссылкой на источник, что глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996143219.html
https://ria.ru/20250129/krizis-1996030880.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978491844_56:0:1277:916_1920x0_80_0_0_c5b2cd3ff8a84391b67fe254e730a319.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, пентагон, карен квятковски
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Карен Квятковски
"На каждом участке": в США забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО
Подполковник Квятковски: ВСУ отступают везде, где вступают в бой