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"На каждом участке": в США забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:58 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996235564.html
"На каждом участке": в США забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО
"На каждом участке": в США забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2025
"На каждом участке": в США забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО
ВСУ отступают на всех участках фронта, где проходят бои, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T03:58:00+03:00
2025-01-30T03:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
пентагон
карен квятковски
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. ВСУ отступают на всех участках фронта, где проходят бои, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украинская армия очень близка к коллапсу, в этом не сомнений. &lt;...&gt; Они быстро убегают со всех участков, где вступают в (боевой. — Прим. ред.) контакт с русскими. Так было и раньше, но сейчас этот процесс ускоряется", — отметила она.При этом, как отметила Квятковски, обсуждаемое в Киеве понижение призывного возраста до 18 лет вряд ли поможет украинской армии переломить ситуацию. По ее словам, большая часть украинцев хочет именно мира, а не возвращения потерянных территорий."С точки зрения Украины, эта война подходит к концу", — заключила она.В понедельник украинские СМИ сообщили со ссылкой на источник, что глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996143219.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, пентагон, карен квятковски
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Карен Квятковски
"На каждом участке": в США забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО

Подполковник Квятковски: ВСУ отступают везде, где вступают в бой

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. ВСУ отступают на всех участках фронта, где проходят бои, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Украинская армия очень близка к коллапсу, в этом не сомнений. <...> Они быстро убегают со всех участков, где вступают в (боевой. — Прим. ред.) контакт с русскими. Так было и раньше, но сейчас этот процесс ускоряется", — отметила она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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Вчера, 16:24
При этом, как отметила Квятковски, обсуждаемое в Киеве понижение призывного возраста до 18 лет вряд ли поможет украинской армии переломить ситуацию. По ее словам, большая часть украинцев хочет именно мира, а не возвращения потерянных территорий.
«
"С точки зрения Украины, эта война подходит к концу", — заключила она.
В понедельник украинские СМИ сообщили со ссылкой на источник, что глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныПентагонКарен Квятковски
 
 
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