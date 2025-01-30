https://ria.ru/20250130/ukraina-1996235564.html

"На каждом участке": в США забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО

"На каждом участке": в США забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2025

"На каждом участке": в США забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО

ВСУ отступают на всех участках фронта, где проходят бои, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T03:58:00+03:00

2025-01-30T03:58:00+03:00

2025-01-30T03:58:00+03:00

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пентагон

карен квятковски

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. ВСУ отступают на всех участках фронта, где проходят бои, заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украинская армия очень близка к коллапсу, в этом не сомнений. <...> Они быстро убегают со всех участков, где вступают в (боевой. — Прим. ред.) контакт с русскими. Так было и раньше, но сейчас этот процесс ускоряется", — отметила она.При этом, как отметила Квятковски, обсуждаемое в Киеве понижение призывного возраста до 18 лет вряд ли поможет украинской армии переломить ситуацию. По ее словам, большая часть украинцев хочет именно мира, а не возвращения потерянных территорий."С точки зрения Украины, эта война подходит к концу", — заключила она.В понедельник украинские СМИ сообщили со ссылкой на источник, что глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250129/ukraina-1996143219.html

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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, пентагон, карен квятковски