Украина потрясена решением Трампа по внешней помощи, пишут СМИ
Guardian: Украину потрясло решение Трампа приостановить все программы помощи
© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украина потрясена из-за решения администрации президента США Дональда Трампа приостановить все программы внешней помощи, целый ряд проектов были фактически остановлены в одночасье, пишет британская газета The Guardian.
Ранее Белый дом сообщил, что Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.
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"Украина потрясена шокирующим решением администрации Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи США, поскольку целый ряд проектов в стране <...> были фактически остановлены в одночасье", — говорится в публикации.
Как отмечается, попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых наиболее важных программ были отвергнуты в США.
"Они попросили исключить некоторые из тех программ, которые они считали критически важными, но у них не получилось", — цитирует газета источник.
Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ заморозить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, в настоящее время сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.