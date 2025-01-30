https://ria.ru/20250130/ukraina-1996235382.html

Украина потрясена решением Трампа по внешней помощи, пишут СМИ

Украина потрясена решением Трампа по внешней помощи, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2025

Украина потрясена решением Трампа по внешней помощи, пишут СМИ

Украина потрясена из-за решения администрации президента США Дональда Трампа приостановить все программы внешней помощи, целый ряд проектов были фактически... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T03:50:00+03:00

2025-01-30T03:50:00+03:00

2025-01-30T14:05:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украина потрясена из-за решения администрации президента США Дональда Трампа приостановить все программы внешней помощи, целый ряд проектов были фактически остановлены в одночасье, пишет британская газета The Guardian. Ранее Белый дом сообщил, что Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. "Украина потрясена шокирующим решением администрации Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи США, поскольку целый ряд проектов в стране <...> были фактически остановлены в одночасье", — говорится в публикации. Как отмечается, попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых наиболее важных программ были отвергнуты в США. "Они попросили исключить некоторые из тех программ, которые они считали критически важными, но у них не получилось", — цитирует газета источник. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ заморозить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, в настоящее время сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.

https://ria.ru/20250121/ukraina-1994838587.html

https://ria.ru/20250129/nyt-1996040755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, дональд трамп, агентство по международному развитию сша