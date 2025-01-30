https://ria.ru/20250130/ufa-1996493628.html

В Уфе арестовали мужчину, пытавшегося довести школьницу до самоубийства

В Уфе арестовали мужчину, пытавшегося довести школьницу до самоубийства - РИА Новости, 30.01.2025

В Уфе арестовали мужчину, пытавшегося довести школьницу до самоубийства

Суд в Уфе заключил под стражу жителя Новгородской области, который пытался довести девочку из Уфы до самоубийства: в соцсетях угрожал ей расправой,... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T21:32:00+03:00

2025-01-30T21:32:00+03:00

2025-01-30T21:32:00+03:00

происшествия

уфа

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

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УФА, 30 янв - РИА Новости. Суд в Уфе заключил под стражу жителя Новгородской области, который пытался довести девочку из Уфы до самоубийства: в соцсетях угрожал ей расправой, распространял о ней ложные сведения и от имени девочки "минировал" ее школу, сообщает СУСК РФ по Башкирии. В отношении 20-летнего жителя Новгородской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ (доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего). По версии следствия, фигурант после общения с несовершеннолетней жительницей Уфы в сети интернет стал испытывать к ней личную неприязнь. Желая отомстить, молодой человек с апреля по ноябрь 2024 года неоднократно направлял ей сообщения в мессенджерах с угрозами расправы, распространял о ней ложную информацию, унижал человеческое достоинство и призывал свести счеты с жизнью. "Он создал в соцсетях аккаунт, где размещал посты от имени девочки о якобы совершаемых ею издевательствах над животными, а также рассылал от имени родственников девушки сообщения интимного характера и с угрозами расправы соседям, знакомым и одногруппникам потерпевшей. Кроме того, обвиняемый организовал звонки в школьные учреждения от имени потерпевшей о якобы минировании зданий, что повлекло проведение в отношении нее соответствующих проверок",- говорится в релизе. В ходе совместной работы следователей СК и оперативников МВД по Республике Башкортостан личность и местонахождение злоумышленника были установлены. Он был задержан в Новгородской области у себя дома. По месту его жительства проведен обыск, изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, он арестован, добавили в ведомстве. В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что потерпевшей 16 лет. Она познакомилась с парнем, участвуя в одной из компьютерных игр в интернете. "Он создал фейковый Telegram-канал, в котором якобы от лица девочки выкладывал видео истязаний животных. Затем нанял людей для расклейки по городу Уфе листовок с негативной информацией о ней", - рассказали подробности преступления в полиции.

https://ria.ru/20250130/koloniya-1996419688.html

https://ria.ru/20250128/peterburg-1995923098.html

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происшествия, уфа, новгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан