https://ria.ru/20250130/ubiystvo-1996291220.html
Жителю Первоуральска грозит 25 лет колонии за убийство падчерицы
Жителю Первоуральска грозит 25 лет колонии за убийство падчерицы - РИА Новости, 30.01.2025
Жителю Первоуральска грозит 25 лет колонии за убийство падчерицы
Гособвинение запросило суд назначить 25 лет колонии строгого режима жителю Первоуральска, который обвиняется в том, что несколько месяцев истязал, а затем убил... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:15:00+03:00
2025-01-30T11:15:00+03:00
2025-01-30T11:15:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Гособвинение запросило суд назначить 25 лет колонии строгого режима жителю Первоуральска, который обвиняется в том, что несколько месяцев истязал, а затем убил двухлетнюю падчерицу, сообщает свердловская прокуратура. По информации прокуратуры, с октября по декабрь 2023 года 27-летний неоднократно судимый мужчина, испытывая личную неприязнь к двухлетней дочери сожительницы, систематически истязал ребенка, избивал его кулаками и ремнем. Помимо этого, обвиняемый связывал изоляционной лентой и скотчем руки и ноги девочки и оставлял в таком положении на несколько часов. Днем 5 декабря 2023 года обвиняемый схватил ребенка рукой за шею, подтащил к кровати и, удерживая ее, не менее четырех раз прижал девочку лицом к поверхности матраса, после чего поднял ее за плечи на уровень своей головы и с силой бросил на пол комнаты. В результате, по данным прокуратуры, ребенок ударился головой о находящиеся в комнате металлические сани, а туловищем - о поверхность пола. В этот же день девочка скончалась от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей. Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по статьям об убийстве малолетнего с особой жестокостью, незаконном лишении человека свободы и истязании с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего. "В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок два года", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250129/ubiystvo-1996174911.html
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происшествия, первоуральск
Происшествия, Первоуральск
Жителю Первоуральска грозит 25 лет колонии за убийство падчерицы
Жителю Первоуральска, убившему двухлетнюю падчерицу, могут дать 25 лет колонии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Гособвинение запросило суд назначить 25 лет колонии строгого режима жителю Первоуральска, который обвиняется в том, что несколько месяцев истязал, а затем убил двухлетнюю падчерицу, сообщает свердловская прокуратура.
По информации прокуратуры, с октября по декабрь 2023 года 27-летний неоднократно судимый мужчина, испытывая личную неприязнь к двухлетней дочери сожительницы, систематически истязал ребенка, избивал его кулаками и ремнем. Помимо этого, обвиняемый связывал изоляционной лентой и скотчем руки и ноги девочки и оставлял в таком положении на несколько часов.
Днем 5 декабря 2023 года обвиняемый схватил ребенка рукой за шею, подтащил к кровати и, удерживая ее, не менее четырех раз прижал девочку лицом к поверхности матраса, после чего поднял ее за плечи на уровень своей головы и с силой бросил на пол комнаты. В результате, по данным прокуратуры, ребенок ударился головой о находящиеся в комнате металлические сани, а туловищем - о поверхность пола. В этот же день девочка скончалась от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей.
Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по статьям об убийстве малолетнего с особой жестокостью, незаконном лишении человека свободы и истязании с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего.
"В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок два года", - говорится в сообщении ведомства.