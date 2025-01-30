https://ria.ru/20250130/ubiystvo-1996291220.html

Жителю Первоуральска грозит 25 лет колонии за убийство падчерицы

Жителю Первоуральска грозит 25 лет колонии за убийство падчерицы - РИА Новости, 30.01.2025

Жителю Первоуральска грозит 25 лет колонии за убийство падчерицы

Гособвинение запросило суд назначить 25 лет колонии строгого режима жителю Первоуральска, который обвиняется в том, что несколько месяцев истязал, а затем убил... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:15:00+03:00

2025-01-30T11:15:00+03:00

2025-01-30T11:15:00+03:00

происшествия

первоуральск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976425701_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_54274dcb538583c1c0617cb1aa0582cb.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Гособвинение запросило суд назначить 25 лет колонии строгого режима жителю Первоуральска, который обвиняется в том, что несколько месяцев истязал, а затем убил двухлетнюю падчерицу, сообщает свердловская прокуратура. По информации прокуратуры, с октября по декабрь 2023 года 27-летний неоднократно судимый мужчина, испытывая личную неприязнь к двухлетней дочери сожительницы, систематически истязал ребенка, избивал его кулаками и ремнем. Помимо этого, обвиняемый связывал изоляционной лентой и скотчем руки и ноги девочки и оставлял в таком положении на несколько часов. Днем 5 декабря 2023 года обвиняемый схватил ребенка рукой за шею, подтащил к кровати и, удерживая ее, не менее четырех раз прижал девочку лицом к поверхности матраса, после чего поднял ее за плечи на уровень своей головы и с силой бросил на пол комнаты. В результате, по данным прокуратуры, ребенок ударился головой о находящиеся в комнате металлические сани, а туловищем - о поверхность пола. В этот же день девочка скончалась от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей. Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по статьям об убийстве малолетнего с особой жестокостью, незаконном лишении человека свободы и истязании с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего. "В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок два года", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250129/ubiystvo-1996174911.html

https://ria.ru/20240725/sud-1961936877.html

первоуральск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, первоуральск