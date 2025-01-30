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Посол в Турции рассказал о ситуации в торгово-экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 30.01.2025
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03:36 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/turtsiya-1996234539.html
Посол в Турции рассказал о ситуации в торгово-экономическом сотрудничестве
Посол в Турции рассказал о ситуации в торгово-экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 30.01.2025
Посол в Турции рассказал о ситуации в торгово-экономическом сотрудничестве
Ситуация в торгово-экономическом сотрудничестве России и Турции вызывает беспокойство из-за незаконных западных санкций, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T03:36:00+03:00
2025-01-30T03:36:00+03:00
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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Ситуация в торгово-экономическом сотрудничестве России и Турции вызывает беспокойство из-за незаконных западных санкций, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Анкаре Алексей Ерхов. Турция ожидает, что США при втором президентском сроке Дональда Трампа уменьшат давление на турецкие банки за финансовые связи с Россией, заявил ранее турецкий министр торговли Омер Болат. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявлял министр финансов страны Мехмет Шимшек. "Сейчас меня, откровенно говоря, сильно беспокоит положение в нашем торгово-экономическом сотрудничестве, где, к сожалению, далеко не все благополучно. Причина очевидна – незаконные западные санкции, которые введены и продолжают вводиться не только против России, но и против наших внешнеэкономических торговых партнеров, в том числе турецких. Это ведет к нежелательным последствиям, и, в частности, для нашей двусторонней торговли", - заявил Ерхов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250106/turtsiya-1992631310.html
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россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, Турция, Анкара (провинция), Алексей Ерхов, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Посол в Турции рассказал о ситуации в торгово-экономическом сотрудничестве

Посол Ерхов: ситуация в торговле России и Турции вызывает беспокойство

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Ситуация в торгово-экономическом сотрудничестве России и Турции вызывает беспокойство из-за незаконных западных санкций, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.
Турция ожидает, что США при втором президентском сроке Дональда Трампа уменьшат давление на турецкие банки за финансовые связи с Россией, заявил ранее турецкий министр торговли Омер Болат. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявлял министр финансов страны Мехмет Шимшек.
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"Сейчас меня, откровенно говоря, сильно беспокоит положение в нашем торгово-экономическом сотрудничестве, где, к сожалению, далеко не все благополучно. Причина очевидна – незаконные западные санкции, которые введены и продолжают вводиться не только против России, но и против наших внешнеэкономических торговых партнеров, в том числе турецких. Это ведет к нежелательным последствиям, и, в частности, для нашей двусторонней торговли", - заявил Ерхов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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