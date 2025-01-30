https://ria.ru/20250130/turtsiya-1996234539.html

Посол в Турции рассказал о ситуации в торгово-экономическом сотрудничестве

Посол в Турции рассказал о ситуации в торгово-экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 30.01.2025

Посол в Турции рассказал о ситуации в торгово-экономическом сотрудничестве

Ситуация в торгово-экономическом сотрудничестве России и Турции вызывает беспокойство из-за незаконных западных санкций, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T03:36:00+03:00

2025-01-30T03:36:00+03:00

2025-01-30T03:36:00+03:00

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анкара (провинция)

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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Ситуация в торгово-экономическом сотрудничестве России и Турции вызывает беспокойство из-за незаконных западных санкций, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Анкаре Алексей Ерхов. Турция ожидает, что США при втором президентском сроке Дональда Трампа уменьшат давление на турецкие банки за финансовые связи с Россией, заявил ранее турецкий министр торговли Омер Болат. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявлял министр финансов страны Мехмет Шимшек. "Сейчас меня, откровенно говоря, сильно беспокоит положение в нашем торгово-экономическом сотрудничестве, где, к сожалению, далеко не все благополучно. Причина очевидна – незаконные западные санкции, которые введены и продолжают вводиться не только против России, но и против наших внешнеэкономических торговых партнеров, в том числе турецких. Это ведет к нежелательным последствиям, и, в частности, для нашей двусторонней торговли", - заявил Ерхов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250106/turtsiya-1992631310.html

https://ria.ru/20241217/turtsiya-1989701019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, владимир путин, дональд трамп, в мире