https://ria.ru/20250130/turtsija-1996499746.html

В Турции подросткам хотят запретить пользоваться соцсетями

В Турции подросткам хотят запретить пользоваться соцсетями - РИА Новости, 30.01.2025

В Турции подросткам хотят запретить пользоваться соцсетями

Турецкие власти планируют в течение 2025 года принять законы, запрещающие использование социальных сетей детьми младше 16 лет, сообщил в четверг министр... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T22:33:00+03:00

2025-01-30T22:33:00+03:00

2025-01-30T22:33:00+03:00

в мире

технологии

турция

индонезия

эскишехир (провинция)

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СТАМБУЛ, 30 янв - РИА Новости. Турецкие власти планируют в течение 2025 года принять законы, запрещающие использование социальных сетей детьми младше 16 лет, сообщил в четверг министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Популярная среди подростков онлайн-игра Roblox недоступна в Турции с августа 2024 года после блокировки по решению суда. Министр юстиции Йылмаз Тунч подтвердил, что игра заблокирована в рамках расследования генпрокуратуры Аданы наличия в игре контента, связанного с насилием над детьми. Аналогичным образом заблокирован ресурс Discord. "Мы хотим, чтобы наша молодежь младше 16 лет не заходила в социальные сети. Зачем им это? Там все равно нет ничего для них полезного. Некоторые произошедшие в Турции за последнее время инциденты подтверждают это. Даст Бог, в течение 2025 года мы хотим приложить усилия, чтобы принять ряд регулирующих мер", - заявил министр в эфире телеканала CNN Türk. Уралоглу привел в пример ряд стран, где уже установлены возрастные пороги для использования соцсетей. В августе 2024 года подросток в турецком городе Эскишехир напал на людей с ножом и топором, выйдя в прямой эфир в одной из социальных сетей. СМИ связывали его действия с тем, что он якобы вдохновился компьютерной игрой PUBG. Министр по вопросам коммуникаций и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид заявила, что Индонезия может ввести минимальный возрастной порог для доступа к социальным сетям. А в ноябре 2024 года Австралия запретила детям до 16 лет пользоваться социальными сетями или создавать новые учетные записи. На сегодняшний день в мире больше нет страны, которая на всей своей территории ограничивает возраст пользователей социальных сетей.

https://ria.ru/20241009/diskord-1977087199.html

https://ria.ru/20250115/sotsseti-1993758944.html

турция

индонезия

эскишехир (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, турция, индонезия, эскишехир (провинция)