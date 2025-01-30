https://ria.ru/20250130/tunis-1996359767.html

Задержанных в Тунисе 11 россиян подозревают в причастности к терроризму

Задержанных в Тунисе 11 россиян подозревают в причастности к терроризму - РИА Новости, 30.01.2025

Задержанных в Тунисе 11 россиян подозревают в причастности к терроризму

В Тунисе 11 задержанных россиян заподозрили в причастности к терроризму, сообщило РИА Новости посольство в североафриканской стране. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:18:00+03:00

2025-01-30T14:18:00+03:00

2025-01-30T15:53:00+03:00

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КАИР, 30 янв — РИА Новости. В Тунисе 11 задержанных россиян заподозрили в причастности к терроризму, сообщило РИА Новости посольство в североафриканской стране."Основанием для задержания соотечественников по-прежнему остаются подозрения в причастности к террористической деятельности. По данным правоохранителей, у задержанных обнаружили "оборудование, не соответствующее заявленным туристическим целям", — заявили в диппредставительстве. Дипломаты уточнили, что много времени уходит на обработку и перевод на арабский язык большого объема аудиовизуальных цифровых материалов, поступивших в распоряжение правоохранителей."По состоянию на конец января 2025 года все задержанные уже были неоднократно допрошены следователем, однако конкретные обвинения пока не предъявлены", — отметили в посольстве.Задержанные находятся в пяти пенитенциарных учреждениях, их самочувствие удовлетворительное, всем предоставили адвоката и переводчика.В диппредставительстве добавили, что говорить о назначении даты судебного заседания преждевременно, не исключено, что дело могут переквалифицировать по менее тяжелому основанию.Дипмиссия также сообщила, что продолжает поддерживать постоянный рабочий контакт со следственными органами Туниса и консульской службой местного внешнеполитического ведомства на предмет обеспечения законных прав задержанных российских граждан и недопущения каких-либо дискриминационных проявлений в местах их содержания.Ранее группа из 11 российских туристов отправилась в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что россияне задержаны местными властями. Причина задержания остается неизвестной.Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об освобождении россиян. В декабре на сайте Change.org опубликовали соответствующую петицию.

https://ria.ru/20250129/tunis-1996018263.html

https://ria.ru/20250111/tunis-1993227969.html

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