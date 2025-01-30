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В США расследуют скандал со школьным туалетом, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2025
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02:16 30.01.2025 (обновлено: 10:18 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/tualet-1996231902.html
В США расследуют скандал со школьным туалетом, пишут СМИ
В США расследуют скандал со школьным туалетом, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2025
В США расследуют скандал со школьным туалетом, пишут СМИ
Министерство образования США изучает случай с превращением женского туалета в общий в одной из школ города Денвер в штате Колорадо, сообщает журнал Newsweek. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T02:16:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министерство образования США изучает случай с превращением женского туалета в общий в одной из школ города Денвер в штате Колорадо, сообщает журнал Newsweek."Министерство образования США во вторник объявило, что проводит разбирательство против общественных школ Денвера по обвинению в дискриминации из-за превращения женского туалета в одной из старших школ в общий", — говорится в статье.Указывается, что федеральное ведомство обратило внимание на этот случай после сообщения местного телеканала. По мнению отдела гражданских прав министерства, решение школьной системы Денвера следует считать дискриминацией по половому признаку: девочки лишились собственной отдельной уборной, в то время как у мальчиков она остается.Городская школьная администрация, в свою очередь, заявила изданию, что появление общего туалета произошло по инициативе самих учащихся. При этом отмечается, что в школе все еще остаются отдельные уборные и для мужчин, и для женщин.Президент США Дональд Трамп во время своей инаугурационной речи заявлял, что официальная политика Вашингтона отныне заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского.
https://ria.ru/20250123/brizhit-1995221604.html
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в мире, сша, денвер, колорадо
В мире, США, Денвер, Колорадо
В США расследуют скандал со школьным туалетом, пишут СМИ

Newsweek: Минобразования США расследует скандал со школьным туалетом в Колорадо

© Getty Images / Smith Collection/GadoОбщий туалет для мужчин и женщин в городе Сан-Рамон, штат Калифорния, США
Общий туалет для мужчин и женщин в городе Сан-Рамон, штат Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / Smith Collection/Gado
Общий туалет для мужчин и женщин в городе Сан-Рамон, штат Калифорния, США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министерство образования США изучает случай с превращением женского туалета в общий в одной из школ города Денвер в штате Колорадо, сообщает журнал Newsweek.
"Министерство образования США во вторник объявило, что проводит разбирательство против общественных школ Денвера по обвинению в дискриминации из-за превращения женского туалета в одной из старших школ в общий", — говорится в статье.
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Указывается, что федеральное ведомство обратило внимание на этот случай после сообщения местного телеканала. По мнению отдела гражданских прав министерства, решение школьной системы Денвера следует считать дискриминацией по половому признаку: девочки лишились собственной отдельной уборной, в то время как у мальчиков она остается.
Городская школьная администрация, в свою очередь, заявила изданию, что появление общего туалета произошло по инициативе самих учащихся. При этом отмечается, что в школе все еще остаются отдельные уборные и для мужчин, и для женщин.
Президент США Дональд Трамп во время своей инаугурационной речи заявлял, что официальная политика Вашингтона отныне заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского.
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