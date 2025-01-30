https://ria.ru/20250130/tsru-1996127228.html

ЦРУ обкатывает на российских дипломатах новую технологию вербовки

ЦРУ обкатывает на российских дипломатах новую технологию вербовки - РИА Новости, 30.01.2025

ЦРУ обкатывает на российских дипломатах новую технологию вербовки

Экс-посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал о том, что российские дипломаты постоянно находятся под "нездоровым вниманием" американских... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:00:00+03:00

2025-01-30T08:00:00+03:00

2025-01-30T08:03:00+03:00

аналитика

в мире

россия

сша

центральное разведывательное управление (цру)

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Экс-посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал о том, что российские дипломаты постоянно находятся под "нездоровым вниманием" американских спецслужб. Вокруг посольства создана сложная обстановка, сотрудники сталкиваются с вербовочными подходами буквально на каждом шагу. Примерно в том же духе высказывался и российский посол в Великобритании Андрей Келин. А зампостпреда России в ООН Мария Заболоцкая рассказывала, что российские дипломаты и в Нью-Йорке сталкиваются с подобным давлением даже в публичных местах.Речь идет не о классической работе разведки, а о массовом эмоциональном давлении. В Швеции, в Стокгольме, например, на автобусной остановке возле здания российского посольства был помещен баннер на русском языке с предложением к сотрудникам российской разведки предать Родину. В США — и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке у здания посольства и у жилого комплекса, где проживают российские дипломаты, расклеивают листовки вербовочного содержания. Иногда их буквально раскидывают по пути следования дипломатов. Подобная агитация может появляться в публичных местах, которые часто посещают дипломаты и члены их семей, например, в ресторанах.Еще одно пространство агитации — интернет. ЦРУ разместило практически во всех социальных сетях контекстную рекламу, специально настроенную на профили российских дипломатов и членов их семей. Та же история с видеохостингами и даже электронной почтой. В сервисе Telegram ЦРУ завело специальный канал, который транслирует агитационные ролики и специфические инструкции для потенциальных перебежчиков. Двухминутный вербовочный ролик, который сняло ЦРУ, вызывает скорее иронию, чем какие-либо иные эмоции. Пересказывать не будем, но он наглядно демонстрирует, скажем так, непонимание американскими коллегами внутренней идеологической основы тех россиян, кто избрали для себя судьбу службы в МИД или разведке.Эффект от всего этого — нулевой. Хотя, конечно, неприятно постоянно находиться под таким навязчивым давлением. У некоторых мировых спецслужб вообще принято "проверять на прочность" молодых дипломатов, впервые прибывающих в страну. Им могут устроить какую-нибудь уличную провокацию или даже организовать проникновение в жилище. И в современное цифровое время сохраняется опасность фотомонтажа и шантажа. С годами вырабатывается привычка никогда ничего не брать на улице у незнакомых людей, а при неожиданном контакте по возможности даже убирать руки за спину. Такое постоянное напряжение психологически очень сложно переносится, особенно в длительном периоде времени.Но завербовать кого-то с помощью таких вот методов "наглядной агитации" на деле почти невозможно. Во-первых, здесь ЦРУ допускает все ту же ошибку, что и в вербовочном ролике. В Лэнгли с 2022 года (а то и раньше) почему-то решили, что россияне спят и видят, как бы "перейти на сторону демократии". И их остается только слегка подтолкнуть и указать им направление, куда падать. Возможно, американцы выдают желаемое за действительное в силу ограниченности и неликвидности своих источников: их аналитика опирается на рассказы разного рода эмигрантов либеральной волны. А эти персонажи склонны преувеличивать и собственную роль, и количество своих сторонников. Если их послушать, то они просто властители умов россиян. С прошлого года, правда, стало наступать частичное просветление, но ЦРУ уже успело запустить механизм "массовой агитации" и освоить соответствующий бюджет.Во-вторых, качество "продукта" оставляет желать лучшего. Ладно, как-то справились с русским языком, что само по себе для специалистов из Лэнгли большая проблема. Вы удивитесь, но сотрудники ЦРУ в массе своей плохо владеют иностранными языками. В структуре Национальной разведки США нет профильной системы обучения. В результате ЦРУ регулярно публикует объявления о наборе молодых сотрудников со знанием языков. По этим объявлениям, кстати, прекрасно видно, какое направление сейчас в приоритете.Но одно дело — просто грамотно написать текст кириллицей. А вот его содержание, как правило, не совпадает ни с российскими реалиями, ни с доминирующими идеологическими тенденциями, ни даже с общим психологическим настроем целевой аудитории. Такая топорная агитация сперва вызывает иронию, а при навязчивом повторении — раздражение. То есть достигается эффект, прямо противоположный задуманному.Источники в ЦРУ рассказали по этому поводу телеканалу CNN, что в американской разведке решили, что "боевые действия на Украине создали историческую возможность, чтобы русские пришли <…> и предоставили информацию, в которой нуждаются США". Это еще одно заблуждение, которое основывается все на той же ложной предпосылке, что россияне только и ждут повода, чтобы перебежать на Запад.Все это производит впечатление какого-то странного дилетантства. При этом даже после того, как несколько лет такой обработки не дали никакого практического результата, ЦРУ продолжает цепляться за эту раздражающую целевую аудиторию "массовую агитацию". Вряд ли тут дело только в бюджете этой операции. Скорее всего, речь идет о том, что организовавшие все это высокопоставленные сотрудники ЦРУ действительно верят в свою "демократическую миссию" и в ту чушь, которую им выдают за аналитику о настроениях российского общества.Классические же вербовочные подходы никогда не бывают публичными и требуют недель, а то и месяцев подготовки. Нельзя подойти к человеку на улице с вопросом: "А не хотите ли Родину предать?" Объект изучают, составляют профиль, могут даже Москву запросить что-нибудь на месте проверить. Не говоря уже о том, что ЦРУ исторически собирает данные на всех студентов основных профильных российских вузов. Человек попадает в компьютер ЦРУ уже в тот момент, когда вывешивают списки поступивших на первый курс. Просто так, на всякий случай. Может пригодиться когда-нибудь.Но вся эта сложная, долгая и скучная работа по составлению профиля объекта вербовки — удел профессионалов. А фанатикам либеральной миссии куда ближе по духу расклеивать агитационные листовки на заборе дипмиссии. И алгоритмы контекстной рекламы составлять, поскольку интернет для либерала — главное достижение человечества.В новой американской администрации пока нет ясного и сформулированного подхода к разведке как сфере деятельности. Сам президент Трамп всегда недолюбливал шпионов, полагая, что его постоянно обманывают. И пока изменения внутри ЦРУ будут носить, скорее всего, косметический характер, поскольку у Трампа просто нет под рукой верных ему сотрудников разведки. А уж разбираться с такими деталями, как безумная кампания по агитации российских дипломатов, он не будет. Вероятно, может быть принято несколько комплексных решений в рамках общего улучшения дипломатической атмосферы. Они могут включать в себя не только возвращение незаконно конфискованных дипломатических зданий и объектов, но и негласное прекращение этой кампании. В конце концов она просто неэффективна. А такое понятие, как эффект от вложенных денег, президент-бизнесмен должен прекрасно знать.

https://ria.ru/20241218/peterburg-1989974233.html

https://rsport.ria.ru/20241120/ter-ovanesyan-1808657157.html

https://ria.ru/20250115/tsru-1993905737.html

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Евгений Крутиков https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984515955_191:0:868:677_100x100_80_0_0_c57e69bc2177cfae3b338acc59c5ef85.jpg

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аналитика, в мире, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру)