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Глава ЦИК Белоруссии ответил на критику выборов со стороны Киева - РИА Новости, 30.01.2025
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22:37 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/tsik-1996500262.html
Глава ЦИК Белоруссии ответил на критику выборов со стороны Киева
Глава ЦИК Белоруссии ответил на критику выборов со стороны Киева - РИА Новости, 30.01.2025
Глава ЦИК Белоруссии ответил на критику выборов со стороны Киева
Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, комментируя критику президентских выборов в республике со стороны Киева, напомнил, что есть вопросы по легитимности к самой РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T22:37:00+03:00
2025-01-30T22:37:00+03:00
в мире
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игорь карпенко
владимир зеленский
александр лукашенко
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МИНСК, 30 янв – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, комментируя критику президентских выборов в республике со стороны Киева, напомнил, что есть вопросы по легитимности к самой нынешней президентской власти на Украине. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". "Для меня это не ново…, правда, я не читал это заявление. Я помню, как ЦИК Украины заявил, что Беларусь не провела ни одних легитимных выборов за свое суверенное развитие. На что мы фактически ответили: а что было в 2004 году в Украине - избрание президента в "третьем туре", который не предусмотрен ни конституцией, ни избирательным законодательством Украины?" - сказал Карпенко в интервью телеканалу ОНТ, комментируя заявление Киева о нелегитимности белорусских выборов. Он также подчеркнул, что ЦИК Украины пытался инициировать вопрос об исключении Белоруссии и России из Всемирной ассоциации избирательных органов. "То есть, попытались политику привнести в эту авторитетную организацию, давая оценки нам. Но мы не давали оценки, во всяком случае ЦИК Беларуси не давал оценки, что там происходило в Украине. По крайней мере, первыми не начинали это делать", - сказал Карпенко. По его словам, "много вопросов по легитимности нынешней президентской власти в этой стране". "Об этом не мы говорим. Не мы первые эту тему поднимали. Уже даже в Европе об этом говорят, даже в США. Но это их внутреннее дело. Вы знаете, что Беларусь всегда относилась уважительно к суверенитету других государств", - подчеркнул Карпенко. Он также затронул и заявления властей Польши во время выборов в Белоруссии. "Мы за 30 лет суверенного развития ни разу не указывали Польше, как ей жить. Ни разу не говорили, даже если что-то думали относительно их выборов, не делали каких-то заявлений, каких-то нелестных оценок. Даже если там все было достаточно сложно", - подчеркнул глава ЦИК. По словам Карпенко, с соседями нужно стараться сотрудничать, но нельзя позволять им указывать Белоруссии, как жить. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей на прошедших 26 января выборах. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократическими, поэтому намерен сохранить санкции против Минска. Ряд западных стран также раскритиковали белорусские выборы.
https://ria.ru/20250124/zelenskij-1995289635.html
https://ria.ru/20250130/provokatsiya-1996306699.html
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в мире, белоруссия, украина, киев, игорь карпенко, владимир зеленский, александр лукашенко, евросоюз, выборы президента белоруссии — 2025, россия
В мире, Белоруссия, Украина, Киев, Игорь Карпенко, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Евросоюз, Выборы президента Белоруссии — 2025, Россия
Глава ЦИК Белоруссии ответил на критику выборов со стороны Киева

Глава ЦИК Белоруссии Карпенко: есть вопросы по легитимности власти на Украине

© Sputnik | Перейти в медиабанкГлава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко
Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко. Архивное фото
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МИНСК, 30 янв – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, комментируя критику президентских выборов в республике со стороны Киева, напомнил, что есть вопросы по легитимности к самой нынешней президентской власти на Украине.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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"Для меня это не ново…, правда, я не читал это заявление. Я помню, как ЦИК Украины заявил, что Беларусь не провела ни одних легитимных выборов за свое суверенное развитие. На что мы фактически ответили: а что было в 2004 году в Украине - избрание президента в "третьем туре", который не предусмотрен ни конституцией, ни избирательным законодательством Украины?" - сказал Карпенко в интервью телеканалу ОНТ, комментируя заявление Киева о нелегитимности белорусских выборов.
Он также подчеркнул, что ЦИК Украины пытался инициировать вопрос об исключении Белоруссии и России из Всемирной ассоциации избирательных органов. "То есть, попытались политику привнести в эту авторитетную организацию, давая оценки нам. Но мы не давали оценки, во всяком случае ЦИК Беларуси не давал оценки, что там происходило в Украине. По крайней мере, первыми не начинали это делать", - сказал Карпенко.
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По его словам, "много вопросов по легитимности нынешней президентской власти в этой стране". "Об этом не мы говорим. Не мы первые эту тему поднимали. Уже даже в Европе об этом говорят, даже в США. Но это их внутреннее дело. Вы знаете, что Беларусь всегда относилась уважительно к суверенитету других государств", - подчеркнул Карпенко.
Он также затронул и заявления властей Польши во время выборов в Белоруссии. "Мы за 30 лет суверенного развития ни разу не указывали Польше, как ей жить. Ни разу не говорили, даже если что-то думали относительно их выборов, не делали каких-то заявлений, каких-то нелестных оценок. Даже если там все было достаточно сложно", - подчеркнул глава ЦИК.
По словам Карпенко, с соседями нужно стараться сотрудничать, но нельзя позволять им указывать Белоруссии, как жить.
По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей на прошедших 26 января выборах. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократическими, поэтому намерен сохранить санкции против Минска. Ряд западных стран также раскритиковали белорусские выборы.
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В миреБелоруссияУкраинаКиевИгорь КарпенкоВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоЕвросоюзВыборы президента Белоруссии — 2025Россия
 
 
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