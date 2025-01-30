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"Подмосковный Тадж-Махал". Чем уникальна Владимирская церковь в Быково

"Подмосковный Тадж-Махал". Чем уникальна Владимирская церковь в Быково - РИА Новости, 30.01.2025

"Подмосковный Тадж-Махал". Чем уникальна Владимирская церковь в Быково

В эпоху Екатерины II русская архитектура стремительно менялась. Одним из выдающихся архитекторов того времени был Василий Баженов. Под его руководством на месте неприметной церквушки появился шедевр русской псевдоготики. Что стало причиной перестройки храма и почему Владимирскую церковь называют "северным Тадж-Махалом".

2025-01-30T12:00:00+03:00

2025-01-30T12:00:00+03:00

2025-01-30T18:48:00+03:00

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архитектура

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россия

екатерина ii

василий баженов

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"Подмосковный Тадж-Махал". Чем уникальна Владимирская церковь в Быково В эпоху Екатерины II русская архитектура стремительно менялась. Одним из выдающихся архитекторов того времени был Василий Баженов. Под его руководством на месте неприметной церквушки появился шедевр русской псевдоготики. Что стало причиной перестройки храма и почему Владимирскую церковь называют "Северным Тадж-Махалом". audio/mpeg

"Подмосковный Тадж-Махал". Чем уникальна Владимирская церковь в Быково В эпоху Екатерины II русская архитектура стремительно менялась. Одним из выдающихся архитекторов того времени был Василий Баженов. Под его руководством на месте неприметной церквушки появился шедевр русской псевдоготики. Что стало причиной перестройки храма и почему Владимирскую церковь называют "Северным Тадж-Махалом". audio/mpeg

Эксперты эпизода — профессор кафедры "Градостроительство" МАРХИ Александр Малинов и член Союза архитекторов России Дмитрий ПшеничниковПродолжить знакомство с уникальным архитектурным наследием России можно на портале Культура.РФ в разделе "Архитектура".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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архитектура, президентский фонд культурных инициатив, россия, екатерина ii, василий баженов, аудио