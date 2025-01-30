https://ria.ru/20250130/trevoga-1996506613.html

В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

В Тамбовской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.01.2025

В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

Опасность атаки беспилотников объявлена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T23:20:00+03:00

2025-01-30T23:20:00+03:00

2025-01-30T23:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

тамбовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "РСЧС, Тамбовская область. Внимание! "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)", - говорится в сообщении, опубликованном в приложении МЧС.

https://ria.ru/20250129/evropa-1995974347.html

тамбовская область

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)