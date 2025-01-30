https://ria.ru/20250130/trevoga-1996506613.html
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.01.2025
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
Опасность атаки беспилотников объявлена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T23:20:00+03:00
2025-01-30T23:20:00+03:00
2025-01-30T23:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
тамбовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "РСЧС, Тамбовская область. Внимание! "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)", - говорится в сообщении, опубликованном в приложении МЧС.
https://ria.ru/20250129/evropa-1995974347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
МЧС объявило в Тамбовской области опасность атаки беспилотников