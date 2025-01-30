https://ria.ru/20250130/trevoga-1996233466.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.01.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Хмельницкой области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T03:15:00+03:00

2025-01-30T03:15:00+03:00

2025-01-30T03:15:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Хмельницкой области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Киеве прозвучала в 3.03 мск, в Хмельницкой области - в 2.54 мск. Ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Одесской, Черниговской, Киевской и Винницкой областях - он звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html

https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, хмельницкая область, россия, вооруженные силы украины