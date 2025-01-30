В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и Хмельницкой области объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Хмельницкой области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в Киеве прозвучала в 3.03 мск, в Хмельницкой области - в 2.54 мск.
Ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Одесской, Черниговской, Киевской и Винницкой областях - он звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.