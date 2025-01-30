https://ria.ru/20250130/trevoga-1996225108.html

В Брянской области объявили ракетную опасность

В Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.01.2025

В Брянской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T00:39:00+03:00

2025-01-30T00:39:00+03:00

2025-01-30T00:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. "Внимание! Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html

брянская область

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность