https://ria.ru/20250130/trevoga-1996225108.html
В Брянской области объявили ракетную опасность
В Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.01.2025
В Брянской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T00:39:00+03:00
2025-01-30T00:39:00+03:00
2025-01-30T00:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. "Внимание! Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Брянской области объявили ракетную опасность
МЧС: на территории Брянской области объявили ракетную опасность