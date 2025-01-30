https://ria.ru/20250130/tramp-1996509878.html
Трамп после авиакатастрофы подписал указ о проверке авиабезопасности
Трамп после авиакатастрофы подписал указ о проверке авиабезопасности - РИА Новости, 31.01.2025
Трамп после авиакатастрофы подписал указ о проверке авиабезопасности
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) немедленно провести проверку авиационной... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-30T23:53:00+03:00
2025-01-30T23:53:00+03:00
2025-01-31T00:01:00+03:00
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
faa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996475101_0:147:2332:1458_1920x0_80_0_0_723553a6d60cf4f0cf471ad8164d676a.jpg
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) немедленно провести проверку авиационной безопасности в Штатах, сообщает пресс-пул Белого дома.Церемония подписания состоялась в Овальном кабинете. В рамках мер по усилению контроля Трамп также утвердил назначение заместителя главы FAA. Как отмечает пресс-пул, особое внимание будет уделено обеспечению компетентности при найме сотрудников, что, по мнению Трампа, должно иметь приоритет над доминировавшей при Джо Байдене политикой инклюзивности.Подписанные указы стали первой официальной реакцией администрации Трампа на авиакатастрофу вблизи Вашингтона, в результате которой столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет.
https://ria.ru/20250130/tramp-1996484793.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996475101_0:0:2072:1554_1920x0_80_0_0_0e1bd2dc16d7e4adc218f0a63dade894.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, дональд трамп, джо байден, faa
Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, FAA
Трамп после авиакатастрофы подписал указ о проверке авиабезопасности
Трамп после авиакатастрофы подписал указ о немедленной проверке авиабезопасности