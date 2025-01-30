https://ria.ru/20250130/tramp-1996509878.html

Трамп после авиакатастрофы подписал указ о проверке авиабезопасности

Трамп после авиакатастрофы подписал указ о проверке авиабезопасности - РИА Новости, 31.01.2025

Трамп после авиакатастрофы подписал указ о проверке авиабезопасности

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) немедленно провести проверку авиационной... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-30T23:53:00+03:00

2025-01-30T23:53:00+03:00

2025-01-31T00:01:00+03:00

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

faa

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) немедленно провести проверку авиационной безопасности в Штатах, сообщает пресс-пул Белого дома.Церемония подписания состоялась в Овальном кабинете. В рамках мер по усилению контроля Трамп также утвердил назначение заместителя главы FAA. Как отмечает пресс-пул, особое внимание будет уделено обеспечению компетентности при найме сотрудников, что, по мнению Трампа, должно иметь приоритет над доминировавшей при Джо Байдене политикой инклюзивности.Подписанные указы стали первой официальной реакцией администрации Трампа на авиакатастрофу вблизи Вашингтона, в результате которой столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет.

https://ria.ru/20250130/tramp-1996484793.html

сша

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, дональд трамп, джо байден, faa