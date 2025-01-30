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Трамп после авиакатастрофы подписал указ о проверке авиабезопасности - РИА Новости, 31.01.2025
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23:53 30.01.2025 (обновлено: 00:01 31.01.2025)
https://ria.ru/20250130/tramp-1996509878.html
Трамп после авиакатастрофы подписал указ о проверке авиабезопасности
Трамп после авиакатастрофы подписал указ о проверке авиабезопасности - РИА Новости, 31.01.2025
Трамп после авиакатастрофы подписал указ о проверке авиабезопасности
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) немедленно провести проверку авиационной... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-30T23:53:00+03:00
2025-01-31T00:01:00+03:00
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
faa
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) немедленно провести проверку авиационной безопасности в Штатах, сообщает пресс-пул Белого дома.Церемония подписания состоялась в Овальном кабинете. В рамках мер по усилению контроля Трамп также утвердил назначение заместителя главы FAA. Как отмечает пресс-пул, особое внимание будет уделено обеспечению компетентности при найме сотрудников, что, по мнению Трампа, должно иметь приоритет над доминировавшей при Джо Байдене политикой инклюзивности.Подписанные указы стали первой официальной реакцией администрации Трампа на авиакатастрофу вблизи Вашингтона, в результате которой столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет.
https://ria.ru/20250130/tramp-1996484793.html
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, дональд трамп, джо байден, faa
Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, FAA
Трамп после авиакатастрофы подписал указ о проверке авиабезопасности

Трамп после авиакатастрофы подписал указ о немедленной проверке авиабезопасности

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) немедленно провести проверку авиационной безопасности в Штатах, сообщает пресс-пул Белого дома.
Церемония подписания состоялась в Овальном кабинете. В рамках мер по усилению контроля Трамп также утвердил назначение заместителя главы FAA. Как отмечает пресс-пул, особое внимание будет уделено обеспечению компетентности при найме сотрудников, что, по мнению Трампа, должно иметь приоритет над доминировавшей при Джо Байдене политикой инклюзивности.
Подписанные указы стали первой официальной реакцией администрации Трампа на авиакатастрофу вблизи Вашингтона, в результате которой столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп предложил версию причины авиакатастрофы в Вашингтоне
Вчера, 20:03
 
Столкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВ миреСШАДональд ТрампДжо БайденFAA
 
 
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