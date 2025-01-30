https://ria.ru/20250130/tramp-1996484793.html

Трамп предложил версию причины авиакатастрофы в Вашингтоне

Трамп предложил версию причины авиакатастрофы в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025

Трамп предложил версию причины авиакатастрофы в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп Трамп допустил, что очки ночного видения могли "исказить" видимость экипажа военного вертолета перед столкновением с пассажирским... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T20:03:00+03:00

2025-01-30T20:03:00+03:00

2025-01-30T20:08:00+03:00

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

сша

бостон

евгения шишкова

вадим наумов

american airlines

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп допустил, что очки ночного видения могли "исказить" видимость экипажа военного вертолета перед столкновением с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном."Это может исказить ваш обзор, если у вас имеется ночное зрение. Так что вполне возможно, что это могло произойти", - заявил он журналистам в Белом доме, комментируя возможное влияние очков ночного видения в качестве фактора, который мог привести к катастрофе.При этом американский президент подчеркнул, что военный вертолет оказался в неверном месте в неверное время."И произошла трагедия", - добавил Трамп.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Как сообщил директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996482620.html

https://ria.ru/20250130/tramp-1996480937.html

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша, бостон, евгения шишкова, вадим наумов, american airlines, в мире