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Трамп предложил версию причины авиакатастрофы в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025
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20:03 30.01.2025 (обновлено: 20:08 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/tramp-1996484793.html
Трамп предложил версию причины авиакатастрофы в Вашингтоне
Трамп предложил версию причины авиакатастрофы в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025
Трамп предложил версию причины авиакатастрофы в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп Трамп допустил, что очки ночного видения могли "исказить" видимость экипажа военного вертолета перед столкновением с пассажирским... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T20:03:00+03:00
2025-01-30T20:08:00+03:00
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
сша
бостон
евгения шишкова
вадим наумов
american airlines
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп допустил, что очки ночного видения могли "исказить" видимость экипажа военного вертолета перед столкновением с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном."Это может исказить ваш обзор, если у вас имеется ночное зрение. Так что вполне возможно, что это могло произойти", - заявил он журналистам в Белом доме, комментируя возможное влияние очков ночного видения в качестве фактора, который мог привести к катастрофе.При этом американский президент подчеркнул, что военный вертолет оказался в неверном месте в неверное время."И произошла трагедия", - добавил Трамп.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Как сообщил директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996482620.html
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша, бостон, евгения шишкова, вадим наумов, american airlines, в мире
Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, США, Бостон, Евгения Шишкова, Вадим Наумов, American Airlines, В мире
Трамп предложил версию причины авиакатастрофы в Вашингтоне

Трамп: авиакатастрофа могла произойти из-за искажения в очках ночного видения

© AP Photo / Julio CortezПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Julio Cortez
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп допустил, что очки ночного видения могли "исказить" видимость экипажа военного вертолета перед столкновением с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном.
"Это может исказить ваш обзор, если у вас имеется ночное зрение. Так что вполне возможно, что это могло произойти", - заявил он журналистам в Белом доме, комментируя возможное влияние очков ночного видения в качестве фактора, который мог привести к катастрофе.
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Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в США
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При этом американский президент подчеркнул, что военный вертолет оказался в неверном месте в неверное время.
"И произошла трагедия", - добавил Трамп.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Как сообщил директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
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Столкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономСШАБостонЕвгения ШишковаВадим НаумовAmerican AirlinesВ мире
 
 
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