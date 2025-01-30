Трамп предложил версию причины авиакатастрофы в Вашингтоне
Трамп: авиакатастрофа могла произойти из-за искажения в очках ночного видения
© AP Photo / Julio CortezПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
© AP Photo / Julio Cortez
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп допустил, что очки ночного видения могли "исказить" видимость экипажа военного вертолета перед столкновением с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном.
"Это может исказить ваш обзор, если у вас имеется ночное зрение. Так что вполне возможно, что это могло произойти", - заявил он журналистам в Белом доме, комментируя возможное влияние очков ночного видения в качестве фактора, который мог привести к катастрофе.
При этом американский президент подчеркнул, что военный вертолет оказался в неверном месте в неверное время.
"И произошла трагедия", - добавил Трамп.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Как сообщил директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.