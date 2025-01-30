https://ria.ru/20250130/tramp-1996483234.html

Трамп заявил, что предупреждения об угрозе авиакатастрофы поступили поздно

Трамп заявил, что предупреждения об угрозе авиакатастрофы поступили поздно - РИА Новости, 30.01.2025

Трамп заявил, что предупреждения об угрозе авиакатастрофы поступили поздно

Президент США Дональд Трамп заявил, что предупреждения об угрозе столкновения пассажирского самолета с военном вертолетом в небе над Вашингтоном поступили... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T19:55:00+03:00

2025-01-30T19:55:00+03:00

2025-01-30T20:00:00+03:00

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

сша

бостон

дональд трамп

евгения шишкова

вадим наумов

american airlines

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предупреждения об угрозе столкновения пассажирского самолета с военном вертолетом в небе над Вашингтоном поступили "очень и очень" поздно."Люди знали, что происходит. Были определенные предупреждения, но предупреждения были даны очень и очень поздно. Эти предупреждения были даны очень поздно. Это было почти так, будто их дали и через несколько секунд произошло крушение", - заявил он журналистам в Белом доме.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Как сообщил позднее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе, в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, также два тренера - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996482101.html

https://ria.ru/20250130/ssha-1996482209.html

сша

бостон

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, бостон, дональд трамп, евгения шишкова, вадим наумов, american airlines, россия