Трамп заявил, что предупреждения об угрозе авиакатастрофы поступили поздно
Трамп: предупреждения об угрозе столкновения воздушных судов поступили поздно
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предупреждения об угрозе столкновения пассажирского самолета с военном вертолетом в небе над Вашингтоном поступили "очень и очень" поздно.
"Люди знали, что происходит. Были определенные предупреждения, но предупреждения были даны очень и очень поздно. Эти предупреждения были даны очень поздно. Это было почти так, будто их дали и через несколько секунд произошло крушение", - заявил он журналистам в Белом доме.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Как сообщил позднее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе, в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, также два тренера - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.