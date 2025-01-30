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Трамп заявил, что предупреждения об угрозе авиакатастрофы поступили поздно - РИА Новости, 30.01.2025
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19:55 30.01.2025 (обновлено: 20:00 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/tramp-1996483234.html
Трамп заявил, что предупреждения об угрозе авиакатастрофы поступили поздно
Трамп заявил, что предупреждения об угрозе авиакатастрофы поступили поздно - РИА Новости, 30.01.2025
Трамп заявил, что предупреждения об угрозе авиакатастрофы поступили поздно
Президент США Дональд Трамп заявил, что предупреждения об угрозе столкновения пассажирского самолета с военном вертолетом в небе над Вашингтоном поступили... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:55:00+03:00
2025-01-30T20:00:00+03:00
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
сша
бостон
дональд трамп
евгения шишкова
вадим наумов
american airlines
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предупреждения об угрозе столкновения пассажирского самолета с военном вертолетом в небе над Вашингтоном поступили "очень и очень" поздно."Люди знали, что происходит. Были определенные предупреждения, но предупреждения были даны очень и очень поздно. Эти предупреждения были даны очень поздно. Это было почти так, будто их дали и через несколько секунд произошло крушение", - заявил он журналистам в Белом доме.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Как сообщил позднее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе, в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, также два тренера - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996482101.html
https://ria.ru/20250130/ssha-1996482209.html
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, бостон, дональд трамп, евгения шишкова, вадим наумов, american airlines, россия
Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире, США, Бостон, Дональд Трамп, Евгения Шишкова, Вадим Наумов, American Airlines, Россия
Трамп заявил, что предупреждения об угрозе авиакатастрофы поступили поздно

Трамп: предупреждения об угрозе столкновения воздушных судов поступили поздно

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предупреждения об угрозе столкновения пассажирского самолета с военном вертолетом в небе над Вашингтоном поступили "очень и очень" поздно.
"Люди знали, что происходит. Были определенные предупреждения, но предупреждения были даны очень и очень поздно. Эти предупреждения были даны очень поздно. Это было почти так, будто их дали и через несколько секунд произошло крушение", - заявил он журналистам в Белом доме.
Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп заявил о контактах с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе
Вчера, 19:50
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Как сообщил позднее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе, в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, также два тренера - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе граждан
Вчера, 19:50
 
Столкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВ миреСШАБостонДональд ТрампЕвгения ШишковаВадим НаумовAmerican AirlinesРоссия
 
 
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