https://ria.ru/20250130/tramp-1996480937.html

Трамп раскритиковал команду Байдена за состояние гражданской авиации

Трамп раскритиковал команду Байдена за состояние гражданской авиации - РИА Новости, 30.01.2025

Трамп раскритиковал команду Байдена за состояние гражданской авиации

Президент США Дональд Трамп в четверг на фоне авиакатастрофы над Вашингтоном. раскритиковал администрацию предыдущего президента Джо Байдена за то, что большой... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T19:40:00+03:00

2025-01-30T19:40:00+03:00

2025-01-30T20:19:00+03:00

в мире

дональд трамп

сша

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

джо байден

бостон

пит буттиджич

american airlines

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг на фоне авиакатастрофы над Вашингтоном. раскритиковал администрацию предыдущего президента Джо Байдена за то, что большой акцент делался на инклюзивности якобы в ущерб безопасности.Одной из мер новой администрации США является отмена программ политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI)."Департамент транспорта - правительственное агентство, ответственное за регулирование законодательства гражданской авиации, насчитывает 45 000 человек, и он довел его до ручки своим многообразием", - заявил Трамп журналистам на брифинге, говоря о бывшем министре транспорта США Пите Буттиджиче.Трамп вместе с тем заявил что новый министр транспорта Шон Даффи, только два назад утвержденный сенатом, никак не виноват в произошедшей трагедии.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Как сообщил позднее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе, в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, также два тренера - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996478299.html

https://ria.ru/20250130/tramp-1996479292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дональд трамп, сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, джо байден, бостон, пит буттиджич, american airlines