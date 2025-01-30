Трамп раскритиковал команду Байдена за состояние гражданской авиации
Трамп подверг критике администрацию Байдена за управление гражданской авиацией
© Скриншот из видео с камеры наблюдения Кеннеди -Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном
© Скриншот из видео с камеры наблюдения Кеннеди -
Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг на фоне авиакатастрофы над Вашингтоном. раскритиковал администрацию предыдущего президента Джо Байдена за то, что большой акцент делался на инклюзивности якобы в ущерб безопасности.
Одной из мер новой администрации США является отмена программ политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).
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"Департамент транспорта - правительственное агентство, ответственное за регулирование законодательства гражданской авиации, насчитывает 45 000 человек, и он довел его до ручки своим многообразием", - заявил Трамп журналистам на брифинге, говоря о бывшем министре транспорта США Пите Буттиджиче.
Трамп вместе с тем заявил что новый министр транспорта Шон Даффи, только два назад утвержденный сенатом, никак не виноват в произошедшей трагедии.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Как сообщил позднее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе, в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, также два тренера - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.