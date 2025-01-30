Рейтинг@Mail.ru
Трамп раскритиковал команду Байдена за состояние гражданской авиации - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 30.01.2025 (обновлено: 20:19 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/tramp-1996480937.html
Трамп раскритиковал команду Байдена за состояние гражданской авиации
Трамп раскритиковал команду Байдена за состояние гражданской авиации - РИА Новости, 30.01.2025
Трамп раскритиковал команду Байдена за состояние гражданской авиации
Президент США Дональд Трамп в четверг на фоне авиакатастрофы над Вашингтоном. раскритиковал администрацию предыдущего президента Джо Байдена за то, что большой... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:40:00+03:00
2025-01-30T20:19:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
джо байден
бостон
пит буттиджич
american airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996242447_0:21:1608:926_1920x0_80_0_0_d4e8a24601f739f8d2bed08b11acb940.png
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг на фоне авиакатастрофы над Вашингтоном. раскритиковал администрацию предыдущего президента Джо Байдена за то, что большой акцент делался на инклюзивности якобы в ущерб безопасности.Одной из мер новой администрации США является отмена программ политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI)."Департамент транспорта - правительственное агентство, ответственное за регулирование законодательства гражданской авиации, насчитывает 45 000 человек, и он довел его до ручки своим многообразием", - заявил Трамп журналистам на брифинге, говоря о бывшем министре транспорта США Пите Буттиджиче.Трамп вместе с тем заявил что новый министр транспорта Шон Даффи, только два назад утвержденный сенатом, никак не виноват в произошедшей трагедии.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Как сообщил позднее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе, в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, также два тренера - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996478299.html
https://ria.ru/20250130/tramp-1996479292.html
сша
бостон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996242447_287:0:1522:926_1920x0_80_0_0_c6f570b8dd323e1ba1bd1718a179cebd.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, джо байден, бостон, пит буттиджич, american airlines
В мире, Дональд Трамп, США, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Джо Байден, Бостон, Пит Буттиджич, American Airlines
Трамп раскритиковал команду Байдена за состояние гражданской авиации

Трамп подверг критике администрацию Байдена за управление гражданской авиацией

© Скриншот из видео с камеры наблюдения Кеннеди -Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном
Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Скриншот из видео с камеры наблюдения Кеннеди -
Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг на фоне авиакатастрофы над Вашингтоном. раскритиковал администрацию предыдущего президента Джо Байдена за то, что большой акцент делался на инклюзивности якобы в ущерб безопасности.
Одной из мер новой администрации США является отмена программ политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет, заявил Трамп
Вчера, 19:25
«
"Департамент транспорта - правительственное агентство, ответственное за регулирование законодательства гражданской авиации, насчитывает 45 000 человек, и он довел его до ручки своим многообразием", - заявил Трамп журналистам на брифинге, говоря о бывшем министре транспорта США Пите Буттиджиче.
Трамп вместе с тем заявил что новый министр транспорта Шон Даффи, только два назад утвержденный сенатом, никак не виноват в произошедшей трагедии.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Как сообщил позднее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе, в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, также два тренера - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в США
Вчера, 19:30
 
В миреДональд ТрампСШАСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономДжо БайденБостонПит БуттиджичAmerican Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала