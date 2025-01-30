Рейтинг@Mail.ru
Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в США - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 30.01.2025 (обновлено: 20:02 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/tramp-1996479292.html
Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в США
Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в США - РИА Новости, 30.01.2025
Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в США
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:30:00+03:00
2025-01-30T20:02:00+03:00
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
сша
бостон
дональд трамп
евгения шишкова
вадим наумов
american airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996475101_0:147:2332:1458_1920x0_80_0_0_723553a6d60cf4f0cf471ad8164d676a.jpg
ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном."Это действительно потрясло многих, включая людей, к сожалению, из других стран, которые были на борту. &lt;...&gt; У нас был на этом самолете российский контингент, очень талантливые люди. Нам очень, очень и очень жаль", — заявил он.По словам главы Белого дома, выживших нет. "Мы уже в контакте с Россией, и ответ — да, мы будем содействовать", — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос, помогут ли США перевозке тел в Россию в условиях того, что между странами сейчас нет прямого авиасообщения.При этом президент добавил, что не обсуждал с Владимиром Путиным авиакатастрофу.Ранее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг, столкнулись самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.По словам главы пожарной охраны и скорой помощи города Джона Доннелли, выживших нет. Губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин заявил об извлечении из воды тел большей части погибших. Всего на борту самолета летели 64 человека. Судно распалось на две части, его обломки разбросаны по акватории.Министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что экипаж военного вертолета совершал тренировочный полет перед столкновением с пассажирским самолетом.Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в Соединенных Штатах за 15 лет.
https://rsport.ria.ru/20250130/tramp-1996479744.html
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996478299.html
сша
бостон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа спасателей в районе столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне
Работа спасателей в районе столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне
2025-01-30T19:30
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996475101_0:0:2072:1554_1920x0_80_0_0_0e1bd2dc16d7e4adc218f0a63dade894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, бостон, дональд трамп, евгения шишкова, вадим наумов, american airlines, россия
Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире, США, Бостон, Дональд Трамп, Евгения Шишкова, Вадим Наумов, American Airlines, Россия
Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в США

Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном.
"Это действительно потрясло многих, включая людей, к сожалению, из других стран, которые были на борту. <...> У нас был на этом самолете российский контингент, очень талантливые люди. Нам очень, очень и очень жаль", — заявил он.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп: причина авиакатастрофы над Вашингтоном до сих пор неизвестна
Вчера, 19:32
По словам главы Белого дома, выживших нет.
"Мы уже в контакте с Россией, и ответ — да, мы будем содействовать", — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос, помогут ли США перевозке тел в Россию в условиях того, что между странами сейчас нет прямого авиасообщения.
При этом президент добавил, что не обсуждал с Владимиром Путиным авиакатастрофу.
Ранее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг, столкнулись самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.
По словам главы пожарной охраны и скорой помощи города Джона Доннелли, выживших нет. Губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин заявил об извлечении из воды тел большей части погибших. Всего на борту самолета летели 64 человека. Судно распалось на две части, его обломки разбросаны по акватории.
Министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что экипаж военного вертолета совершал тренировочный полет перед столкновением с пассажирским самолетом.
Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в Соединенных Штатах за 15 лет.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет, заявил Трамп
Вчера, 19:25
 
Столкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВ миреСШАБостонДональд ТрампЕвгения ШишковаВадим НаумовAmerican AirlinesРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала