https://ria.ru/20250130/tramp-1996479292.html

Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в США

Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в США - РИА Новости, 30.01.2025

Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в США

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T19:30:00+03:00

2025-01-30T19:30:00+03:00

2025-01-30T20:02:00+03:00

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

сша

бостон

дональд трамп

евгения шишкова

вадим наумов

american airlines

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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном."Это действительно потрясло многих, включая людей, к сожалению, из других стран, которые были на борту. <...> У нас был на этом самолете российский контингент, очень талантливые люди. Нам очень, очень и очень жаль", — заявил он.По словам главы Белого дома, выживших нет. "Мы уже в контакте с Россией, и ответ — да, мы будем содействовать", — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос, помогут ли США перевозке тел в Россию в условиях того, что между странами сейчас нет прямого авиасообщения.При этом президент добавил, что не обсуждал с Владимиром Путиным авиакатастрофу.Ранее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг, столкнулись самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.По словам главы пожарной охраны и скорой помощи города Джона Доннелли, выживших нет. Губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин заявил об извлечении из воды тел большей части погибших. Всего на борту самолета летели 64 человека. Судно распалось на две части, его обломки разбросаны по акватории.Министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что экипаж военного вертолета совершал тренировочный полет перед столкновением с пассажирским самолетом.Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в Соединенных Штатах за 15 лет.

https://rsport.ria.ru/20250130/tramp-1996479744.html

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996478299.html

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Работа спасателей в районе столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне Работа спасателей в районе столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне 2025-01-30T19:30 true PT0M38S

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, бостон, дональд трамп, евгения шишкова, вадим наумов, american airlines, россия