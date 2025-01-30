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Трамп заявил, что следит за ситуацией после авиакатастрофы над Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025
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17:36 30.01.2025 (обновлено: 17:43 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/tramp-1996450046.html
Трамп заявил, что следит за ситуацией после авиакатастрофы над Вашингтоном
Трамп заявил, что следит за ситуацией после авиакатастрофы над Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025
Трамп заявил, что следит за ситуацией после авиакатастрофы над Вашингтоном
Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает следить за ситуацией после авиакатастрофы над Вашингтоном и пообещал предоставить больше информации, когда... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:36:00+03:00
2025-01-30T17:43:00+03:00
вашингтон (штат)
в мире
сша
дональд трамп
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает следить за ситуацией после авиакатастрофы над Вашингтоном и пообещал предоставить больше информации, когда она появится."Я слежу за ситуацией и предоставлю больше деталей, когда они появятся", - говорится в заявлении американского лидера, опубликованного в социальной сети Truth Social.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
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вашингтон (штат), в мире, сша, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
Вашингтон (штат), В мире, США, Дональд Трамп, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Трамп заявил, что следит за ситуацией после авиакатастрофы над Вашингтоном

Трамп сообщил, что предоставит больше деталей по авиакатастрофе над Вашингтоном

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает следить за ситуацией после авиакатастрофы над Вашингтоном и пообещал предоставить больше информации, когда она появится.
"Я слежу за ситуацией и предоставлю больше деталей, когда они появятся", - говорится в заявлении американского лидера, опубликованного в социальной сети Truth Social.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
Вертолет в районе крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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Вчера, 16:10
 
Вашингтон (штат)В миреСШАДональд ТрампСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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