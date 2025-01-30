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"Много говорит": Белый дом хочет нанять больше стенографистов для Трампа - РИА Новости, 30.01.2025
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16:12 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/tramp-1996395917.html
"Много говорит": Белый дом хочет нанять больше стенографистов для Трампа
"Много говорит": Белый дом хочет нанять больше стенографистов для Трампа - РИА Новости, 30.01.2025
"Много говорит": Белый дом хочет нанять больше стенографистов для Трампа
Белый дом обсуждает возможность расширить штат стенографистов, поскольку новый президент США Дональд Трамп "много говорит", и стенографисты не успевают за ним... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:12:00+03:00
2025-01-30T16:12:00+03:00
в мире
сша
северная каролина
калифорния
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Белый дом обсуждает возможность расширить штат стенографистов, поскольку новый президент США Дональд Трамп "много говорит", и стенографисты не успевают за ним записывать, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. "Дональд Трамп говорит так много, что людям, которые должны записывать его публичные заявления, сложно успевать за всеми словами... Сейчас идут обсуждения о найме дополнительных сотрудников, чтобы справиться с рабочей нагрузкой", - говорится в сообщении. Как отмечает агентство, в день своей инаугурации Трамп произнес более 22 тысяч слов, еще 17 тысяч - во время своего визита в пострадавшие от природных катастроф Северную Каролину и Калифорнию. Особенно трудно стенографистам Белого дома приходится на фоне смены президента - предыдущий лидер США Джо Байден был "относительно тихим", пишет AP.
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в мире, сша, северная каролина, калифорния, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Северная Каролина, Калифорния, Дональд Трамп, Джо Байден
"Много говорит": Белый дом хочет нанять больше стенографистов для Трампа

AP: Белый дом обсуждает возможность расширения штата стенографистов

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Белый дом обсуждает возможность расширить штат стенографистов, поскольку новый президент США Дональд Трамп "много говорит", и стенографисты не успевают за ним записывать, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
"Дональд Трамп говорит так много, что людям, которые должны записывать его публичные заявления, сложно успевать за всеми словами... Сейчас идут обсуждения о найме дополнительных сотрудников, чтобы справиться с рабочей нагрузкой", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, в день своей инаугурации Трамп произнес более 22 тысяч слов, еще 17 тысяч - во время своего визита в пострадавшие от природных катастроф Северную Каролину и Калифорнию. Особенно трудно стенографистам Белого дома приходится на фоне смены президента - предыдущий лидер США Джо Байден был "относительно тихим", пишет AP.
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