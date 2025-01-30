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Трампа проинформировали о катастрофе у аэропорта в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025
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06:58 30.01.2025 (обновлено: 07:09 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/tramp-1996244769.html
Трампа проинформировали о катастрофе у аэропорта в Вашингтоне
Трампа проинформировали о катастрофе у аэропорта в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025
Трампа проинформировали о катастрофе у аэропорта в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что в полной мере проинформирован об авиакатастрофе вблизи аэропорта имени Рейгана. Об этом говорится в заявлении... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T06:58:00+03:00
2025-01-30T07:09:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
сша
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что в полной мере проинформирован об авиакатастрофе вблизи аэропорта имени Рейгана. Об этом говорится в заявлении президента США, которое распространил Белый дом."Я был полностью проинформирован об ужасающем происшествии, которое только что произошло в Национальном аэропорту Рейгана", – говорится в заявлении президента США.Трамп также поблагодарил экстренные службы за работу и пообещал предоставить новую информацию об авиакатастрофе по мере поступления.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
вашингтон (штат)
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в мире, вашингтон (штат), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, США, Дональд Трамп
Трампа проинформировали о катастрофе у аэропорта в Вашингтоне

Трампа проинформировали об авиакатастрофе у аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что в полной мере проинформирован об авиакатастрофе вблизи аэропорта имени Рейгана. Об этом говорится в заявлении президента США, которое распространил Белый дом.
"Я был полностью проинформирован об ужасающем происшествии, которое только что произошло в Национальном аэропорту Рейгана", – говорится в заявлении президента США.
Трамп также поблагодарил экстренные службы за работу и пообещал предоставить новую информацию об авиакатастрофе по мере поступления.
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В миреВашингтон (штат)Столкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономСШАДональд Трамп
 
 
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