https://ria.ru/20250130/tramp-1996244769.html

Трампа проинформировали о катастрофе у аэропорта в Вашингтоне

Трампа проинформировали о катастрофе у аэропорта в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025

Трампа проинформировали о катастрофе у аэропорта в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что в полной мере проинформирован об авиакатастрофе вблизи аэропорта имени Рейгана. Об этом говорится в заявлении... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T06:58:00+03:00

2025-01-30T06:58:00+03:00

2025-01-30T07:09:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

сша

дональд трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что в полной мере проинформирован об авиакатастрофе вблизи аэропорта имени Рейгана. Об этом говорится в заявлении президента США, которое распространил Белый дом."Я был полностью проинформирован об ужасающем происшествии, которое только что произошло в Национальном аэропорту Рейгана", – говорится в заявлении президента США.Трамп также поблагодарил экстренные службы за работу и пообещал предоставить новую информацию об авиакатастрофе по мере поступления.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

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Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша, дональд трамп