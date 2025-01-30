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Трампа проинформировали о катастрофе у аэропорта в Вашингтоне
Трампа проинформировали о катастрофе у аэропорта в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025
Трампа проинформировали о катастрофе у аэропорта в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что в полной мере проинформирован об авиакатастрофе вблизи аэропорта имени Рейгана. Об этом говорится в заявлении... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T06:58:00+03:00
2025-01-30T06:58:00+03:00
2025-01-30T07:09:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что в полной мере проинформирован об авиакатастрофе вблизи аэропорта имени Рейгана. Об этом говорится в заявлении президента США, которое распространил Белый дом."Я был полностью проинформирован об ужасающем происшествии, которое только что произошло в Национальном аэропорту Рейгана", – говорится в заявлении президента США.Трамп также поблагодарил экстренные службы за работу и пообещал предоставить новую информацию об авиакатастрофе по мере поступления.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, США, Дональд Трамп
Трампа проинформировали о катастрофе у аэропорта в Вашингтоне
Трампа проинформировали об авиакатастрофе у аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне