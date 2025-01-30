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Экономическая стратегия Трампа логична, заявил американский экс-чиновник - РИА Новости, 30.01.2025
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03:42 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/tramp-1996235032.html
Экономическая стратегия Трампа логична, заявил американский экс-чиновник
Экономическая стратегия Трампа логична, заявил американский экс-чиновник - РИА Новости, 30.01.2025
Экономическая стратегия Трампа логична, заявил американский экс-чиновник
Президент США Дональд Трамп проводит последовательную экономическую политику, однако ее реализация столкнется с сопротивлением со стороны влиятельных элит,... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T03:42:00+03:00
2025-01-30T03:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит последовательную экономическую политику, однако ее реализация столкнется с сопротивлением со стороны влиятельных элит, включая Уолл-стрит и Федеральную резервную систему, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс. "Экономические планы Трампа представляют собой целостный пакет, за исключением его поддержки рабочих виз H-1B, позволяющих привлекать иностранных специалистов для замены американских работников. Это противоречит его намерению вернуть производство и рабочие места в США", – отметил собеседник агентства, работавший в минфине при администрации президента Рональда Рейгана. Робертс подчеркнул, что за последние три десятилетия американские корпорации массово переносили производство в Азию и Мексику, из-за чего многие граждане США оказались вынуждены работать на менее квалифицированных и низкооплачиваемых должностях. "Это привело к снижению уровня жизни, росту потребительского долга и увеличению торгового дефицита США, поскольку товары, произведенные за рубежом, поступают на американский рынок в качестве импорта", – пояснил он. По его словам, такой процесс ознаменовал собой "перераспределение доходов в пользу богатых": снижение затрат на рабочую силу повысило прибыль корпораций и бонусы топ-менеджеров, но нанесло ущерб американским работникам. "Компании и Уолл-стрит будут препятствовать Трампу в его стремлении вернуть производство в США, где более высокие зарплаты и присутствуют профсоюзы. Кто выйдет победителем в этом противостоянии – предсказать сложно", – добавил он. Экс-чиновник США также указал, что Федеральная резервная система может спровоцировать рецессию, чтобы затруднить реализацию экономической политики президента. "Федрезерв – это часть истеблишмента, и он сделает все, чтобы помешать Трампу. Вся система не уступит контроль без борьбы, а учитывая, что сенат также является частью истеблишмента, для президента это будет сложное противостояние", – отметил Робертс. В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал снизить налоги, ослабить государственное регулирование и ввести тарифы на импорт из Китая и Мексики, чтобы стимулировать возвращение производства в США. Он также заявил о намерении отказаться от приоритетного развития зеленой энергетики, которую продвигала администрация президента-демократа Джо Байдена, и сосредоточиться на добыче нефти и газа, а также ужесточить миграционную политику.
https://ria.ru/20250130/tramp-1996226538.html
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сша, мексика, азия, дональд трамп, пол крейг робертс, рональд рейган
США, Мексика, Азия, Дональд Трамп, Пол Крейг Робертс, Рональд Рейган
Экономическая стратегия Трампа логична, заявил американский экс-чиновник

Экс-помощник главы Минфина США: стратегия Трампа встретит сопротивление элит

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит последовательную экономическую политику, однако ее реализация столкнется с сопротивлением со стороны влиятельных элит, включая Уолл-стрит и Федеральную резервную систему, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс.
"Экономические планы Трампа представляют собой целостный пакет, за исключением его поддержки рабочих виз H-1B, позволяющих привлекать иностранных специалистов для замены американских работников. Это противоречит его намерению вернуть производство и рабочие места в США", – отметил собеседник агентства, работавший в минфине при администрации президента Рональда Рейгана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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Робертс подчеркнул, что за последние три десятилетия американские корпорации массово переносили производство в Азию и Мексику, из-за чего многие граждане США оказались вынуждены работать на менее квалифицированных и низкооплачиваемых должностях. "Это привело к снижению уровня жизни, росту потребительского долга и увеличению торгового дефицита США, поскольку товары, произведенные за рубежом, поступают на американский рынок в качестве импорта", – пояснил он.
По его словам, такой процесс ознаменовал собой "перераспределение доходов в пользу богатых": снижение затрат на рабочую силу повысило прибыль корпораций и бонусы топ-менеджеров, но нанесло ущерб американским работникам. "Компании и Уолл-стрит будут препятствовать Трампу в его стремлении вернуть производство в США, где более высокие зарплаты и присутствуют профсоюзы. Кто выйдет победителем в этом противостоянии – предсказать сложно", – добавил он.
Экс-чиновник США также указал, что Федеральная резервная система может спровоцировать рецессию, чтобы затруднить реализацию экономической политики президента. "Федрезерв – это часть истеблишмента, и он сделает все, чтобы помешать Трампу. Вся система не уступит контроль без борьбы, а учитывая, что сенат также является частью истеблишмента, для президента это будет сложное противостояние", – отметил Робертс.
В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал снизить налоги, ослабить государственное регулирование и ввести тарифы на импорт из Китая и Мексики, чтобы стимулировать возвращение производства в США. Он также заявил о намерении отказаться от приоритетного развития зеленой энергетики, которую продвигала администрация президента-демократа Джо Байдена, и сосредоточиться на добыче нефти и газа, а также ужесточить миграционную политику.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Трамп пообещал сократить правительство США, уволив удаленщиков
Вчера, 22:50
 
СШАМексикаАзияДональд ТрампПол Крейг РобертсРональд Рейган
 
 
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