https://ria.ru/20250130/tramp-1996226538.html

Трамп обвинил ФРС в худшей инфляции в истории США

Трамп обвинил ФРС в худшей инфляции в истории США - РИА Новости, 30.01.2025

Трамп обвинил ФРС в худшей инфляции в истории США

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети TRUTH Social, что Федеральная резервная система (ФРС) несет ответственность за рекордную инфляцию в стране, в связи РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T00:58:00+03:00

2025-01-30T00:58:00+03:00

2025-01-30T00:58:00+03:00

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети TRUTH Social, что Федеральная резервная система (ФРС) несет ответственность за рекордную инфляцию в стране, в связи с чем его администрация намерена принять меры для ее устранения и укрепления национальной экономики. "Из-за того, что Джей Пауэлл и ФРС не смогли остановить проблему, которую сами создали с инфляцией, я сделаю это сам – через увеличение добычи американских энергоресурсов, сокращение регулирования, восстановление баланса международной торговли и перезапуск американского производства", – сказал Трамп в заявлении, опубликованном в соцсети TRUTH Social. По его словам, ФРС допустила серьезные ошибки в банковском регулировании, и теперь министерство финансов теперь возглавит усилия по устранению ненужных ограничений и стимулированию кредитования. "Если бы ФРС тратила меньше времени на гендерную идеологию, зеленую энергетику и фальшивые заявления о проблемах климата, инфляция никогда не стала бы проблемой. Вместо этого мы пережили худшую инфляцию в истории нашей страны", – добавил Трамп. Президент заверил, что его экономическая стратегия не только остановит рост цен, но и сделает США "финансово и в целом снова мощным государством".

https://ria.ru/20250129/tramp-1996218649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, дональд трамп, федеральная резервная система сша, в мире