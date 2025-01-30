Трамп заявил, что 70 процентов американских восьмиклассников плохо читают
Трамп: более двух третей американских восьмиклассников плохо читают и считают
© AP Photo / Alex BrandonИзбранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Больше двух третей американских восьмиклассников читают и считают на низком уровне, заявил президент США Дональд Трамп.
"Семьдесят процентов учеников 8-х классов показали низкие результаты по чтению, 72% - по математике", - говорится в исполнительном указе Трампа.
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Система образования не оправдывает ожидания, что подрывает конкурентноспособность США, заявил президент.
По словам Трампа, рядом с хорошими школами дорожают дома, поскольку в государственные школы приписывают по месту жительства, вынуждая многие семьи жертвовать ради будущего детей.
Трамп призвал к созданию программ в рамках "хорошо разработанной образовательной свободы".
Он объявил, что малоимущие семьи получат средства для расширения выбора образования, помощь будет оказана и семьям военных.
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