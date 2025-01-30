https://ria.ru/20250130/tramp-1996226361.html

Трамп заявил, что 70 процентов американских восьмиклассников плохо читают

Трамп заявил, что 70 процентов американских восьмиклассников плохо читают - РИА Новости, 30.01.2025

Трамп заявил, что 70 процентов американских восьмиклассников плохо читают

Больше двух третей американских восьмиклассников читают и считают на низком уровне, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T00:57:00+03:00

2025-01-30T00:57:00+03:00

2025-01-30T00:57:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Больше двух третей американских восьмиклассников читают и считают на низком уровне, заявил президент США Дональд Трамп. "Семьдесят процентов учеников 8-х классов показали низкие результаты по чтению, 72% - по математике", - говорится в исполнительном указе Трампа. Система образования не оправдывает ожидания, что подрывает конкурентноспособность США, заявил президент. По словам Трампа, рядом с хорошими школами дорожают дома, поскольку в государственные школы приписывают по месту жительства, вынуждая многие семьи жертвовать ради будущего детей. Трамп призвал к созданию программ в рамках "хорошо разработанной образовательной свободы". Он объявил, что малоимущие семьи получат средства для расширения выбора образования, помощь будет оказана и семьям военных.

https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html

https://ria.ru/20250128/tramp-1996011359.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп