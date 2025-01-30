https://ria.ru/20250130/torgovlya-1996236411.html

Объем торговли России и Турции сократился, заявил посол

Объем торговли России и Турции сократился, заявил посол - РИА Новости, 30.01.2025

Объем торговли России и Турции сократился, заявил посол

Объем двусторонней торговли России и Турции, по предварительным данным, сократился на 7,6% за 11 месяцев 2024 года из-за санкций, введенных Западом, сообщил в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T04:08:00+03:00

2025-01-30T04:08:00+03:00

2025-01-30T04:08:00+03:00

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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Объем двусторонней торговли России и Турции, по предварительным данным, сократился на 7,6% за 11 месяцев 2024 года из-за санкций, введенных Западом, сообщил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов. Турция ожидает, что США при втором президентском сроке Дональда Трампа уменьшат давление на турецкие банки за финансовые связи с Россией, заявил ранее турецкий министр торговли Омер Болат. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявлял министр финансов страны Мехмет Шимшек. "Так, по имеющимся предварительным данным, за 11 месяцев 2024 года ее (торговли - ред.) объем сократился на 7,6%. Наши недруги откровенно радуются", - сказал дипломат в беседе с агентством. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250130/turtsiya-1996234539.html

https://ria.ru/20240715/eksport-1959692144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, турция, сша, владимир путин, алексей ерхов, дональд трамп, в мире